Информация, согласно которой визовый центр Италии в России с 1 марта 2022 года начал приём документов на оформление туристических виз, вызвала бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 3 марта в социальной сети Facebook.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Италия

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«Вот тебе и мировая изоляция России. У кого там ещё деньги остались? Передавайте привет из Милана!» — пишет Наталия В.

Многие пользователи пришли к выводу, что подобного исхода событий можно было легко ожидать, ведь такие страны, как Италия, не обладают такой мощной экономикой, как Германия или Франция, поэтому не могут себе позволить потерять прибыль, оставшись без российских туристов.

«Правильно! Свято место пусто не бывает!» — указывает Игорь Е.

«Офигеть! Санкции санкциями, а простому европейцу, тем не менее, очень кушать хочется. Санкции накрылись медным тазом», — считает Юлия С.

Некоторые комментаторы отмечают, что Италия стала первой ласточкой скорого отхода европейских стран от антироссийских санкций.

«Санкции. Наперегонки будут предлагать свои услуги. Особенно туризм. А куда денутся? Турки первые подсуетятся. Им от антироссийских санкций только лучше становится», — отмечает Наталия К.

Часть людей считает, что подобные акты непослушания среди членов Евросоюза вскоре повернут антироссийские санкции против тех, кто их вводил.

«Европа просто только что взяла и утёрлась. Все эти страшные санкции обернулись выстрелом в свою же ногу. Далеко не богатая Италия вообще во всём этом цирке участвовать не собирается. Ей надо экономику свою поддерживать, а Германия с Францией уже успели всему континенту энергокризис устроить. Так вскоре и до отделения от ЕС дело дойдёт», — предполагает Михаил Щ.

Исаак Бродский. Италия. 1911

«А что так? Российским гражданам отдыхать можно, несмотря даже на европейские санкции против нашей страны? Ну, принимайте!» — написал Ринат А.

Ряд пользователей указывает на то, что Европа выстроила серьёзные препятствия на пути российских туристов в Италию.

«Интересно, как наши туристы будут добираться до Италии, если для российских судов небо над Евросоюзом закрыто?!» — задаётся вопросом Алексей П.

Отдельные комментаторы отмечают, что те российские граждане, которые желают увидеть Италию, найдут способ, чтобы достичь своей цели.

«Придётся лететь с пересадками через какой-нибудь Стамбул. Небо-то над Европой под запретом для нас! А ведь говорили, что всё, конец России. Ага, конечно. Наши найдут, как выкрутиться из любой ситуации!» — поделился своим мнением Max S.

Нашлись и те, кто считают, что европейцам надо показать российскую гордость и не ехать ни на какие европейские курорты, пока Евросоюз не снимет с нашей страны все ранее введённые санкции.

«Пока итальянцы не снимут санкции с России, за границу ни ногой никому! Легко и твёрдо принять решение! И так во всех сферах. Только тогда вакханалии с санкциями не будет. Долой чешское пиво! Гордость есть?! Размякли с этими поездками», — считает Татьяна Е.

Напомним, 2 марта ТАСС опубликовало материал, согласно которому визовый центр Италии в России с 1 марта 2022 года начал приём документов на оформление туристических виз.