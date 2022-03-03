Уведомление Белого дома, согласно которому в отношении 22 предприятий оборонного комплекса Российской Федерации были введены полные блокирующие санкции в ответ на специальную военную операцию России по защите Донбасса, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение к этому 3 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Анна Алябьева ИА REGNUM Мешки

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"Очередной пакет санкций, который благополучно отправится в пакет с пакетами», — шутит Иван К.

Многие пользователи пришли к выводу, что с каждыми новыми американскими санкциями данные ограничения становятся все менее и менее страшными для России.

«Скоро введут санкции на санкции. Эти американцы подсели на санкции, словно наркоманы какие-то», — заметил Сергей А.

Некоторые комментаторы не понимают, зачем так сильно размазывать по времени все эти антироссийские санкции.

«Блин, каждый день вижу: эти ввели санкции, те ввели санкции. И каждый день одно и то же. Да введите вы уже все максимально свои санкции — и всё! Чего тянуть-то? На кой чёрт вы нас своими санкциями беспокоите? Вводите сразу максимум — и дело с концом!» — призывает пользователь под псевдонимом «Мысли».

Часть людей полагает, что России было бы с руки, если бы Америка ввела все имеющиеся у неё на вооружении санкции, чтобы не беспокоиться о том, что там будет в будущем.

«Это как новый сезон сериала, но показывают который каждую неделю по одной серии. Может быть, следует дождаться, когда весь сезон выйдет, и посмотреть всё сразу?» — задаётся вопросом Анна С.

«Им не легче разве сразу все санкции ввести — и всё? Пока что это всё смешно выглядит со стороны. Больше ничего не могут, видимо», — подозревает Альберт П.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Ряд пользователей указывает на то, что у США не осталось рычагов давления на Россию, поэтому-то они и носятся со своими никчёмными санкциями.

«У меня такое ощущение, что они уже просто не знают, что ещё придумать. За все годы столько санкций накинули, но ни одна из них толком не работает», — считает Дима Д.

«Да что мы только отвечаем?! Ввести следует санкции против Америки, отозвать признание самопровозглашённой Эстонии, запретить торговлю с Чехией, ввести эмбарго на морепродукты из Японии, ввести запрет на въезд для граждан Польши. И, кстати, легитимно ли мы признали Тайвань?» — пишет Сергей Т.

Нашлись и те, кто указывает Америке на то, что она упускает из внимания наличие Китая под боком у России, с которым у нашей страны тесные экономические отношения.

«Китай нас всем необходимым обеспечит, если возникнет необходимость. А так мы и сами можем себя обеспечить. Потом мы вместе с Китаем завалим США», — уверена Татьяна С.

«Указано ещё, что санкции распространяются и на Белоруссию, мол, за то, что «она позволила Путину вторгнуться на Украину». Ой, Путин забыл Лукашенко спросить, что ему делать. Как они у себя в США вообще политику в нашем регионе представляют?» — удивляется Мария Ш.

Напомним, 2 марта на сайте Белого дома была опубликована информация, согласно которой в отношении 22 предприятий оборонного комплекса Российской Федерации были введены полные блокирующие санкции в ответ на специальную военную операцию России по защите Донбасса.