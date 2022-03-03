Заявление официального представителя болгарского МИД Митко Димитрова о том, что два российских дипломата объявлены персонами нон грата в Болгарии в связи с тем, что их подозревают в нерегламентированной разведывательной деятельности, стало поводом для обсуждения в интернете. Граждане выразили своё мнение об этом 3 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Цитата из м/ф «Маугли». Реж. Роман Давыдов. 1973. СССР Партнер

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"Роза среди навоза, тоже мне. Присоединялись бы лучше к нам, а не к этим фуфломётам!» — пишет Паха Н.

Многие пользователи пришли к выводу, что правительство Болгарии пытается заручиться расположением Соединённых Штатов Америки, предлагая себя в качестве ещё одной страны-русофоба.

«Выслуживаются перед США», — считает Иван Г.

«Нашлись ещё одни подпевалы. Болгария в надежде, что Америка оценит, из кожи вон лезет, хочет себя русофобкой выставить. Жалкое это зрелище», — написала Таня В.

Mfa.bg Здание МИД Болгарии

Некоторые комментаторы отмечают, что Болгария то и дело пытается нанести по России удар, причём делает это исключительно исподтишка.

«У болгар тактика такая. Сами мы воевать не пойдем, страшно опасно, но вот территорию свою и инфраструктуру против России предоставим», — отмечает Алексей В.

«Даже какая-то ущербная Болгария. Ну, ясен пень, что мы теперь только в Белоруссию съездить сможем. Может быть, ещё в Казахстан, но путь в Европу перекрыт начисто», — считает Саша М.

Часть людей считает аморальными действия болгарской стороны, особенно если учитывать, как много народ этой страны связывает с Россией.

«А болгары-то с гнильцой. Чуть что, так «братушки, спасайте». А во всех войнах на стороне противника выступают тем не менее», — отмечает Надежда К.

«Вот тебе и братушки. Как газ клянчить, так все такие родные. А как у нас проблемы, так, так же как в Великую Отечественную войну, — в ряды нацистских захватчиков», — написал Алесей А.

«Вот как мерзко болгары поступают. Страна существует благодаря русскому солдату, а сейчас они — табаки у америкосов. Тьфу!» — написала Алина Г.

Ряд пользователей указывает на то, что в следующий раз, когда Болгария окажется в беде, не стоит ждать, что российский народ протянет ей руку помощи.

«Если бы не Россия, не было бы никакой Болгарии, как и Румынии. Не надо было их освобождать от османов», — считает Валерий Ф.

«Надо пересмотреть исторический документ по итогам Русско-турецкой войны и вернуть их турками обратно в рабство. Посмотрим, как они тогда взвоют», — предлагает Роман К.

Mark Ahsmann Памятник Царю Освободителю в Софии, Болгария

«В следующий раз, когда турки придут их резать, просто не заметим и вышлем дипломатов», — указывает Вася Б.

Нашлись и те, кто уверен, что России уже давным-давно пора было расстаться с воспоминаниями о некой братской Болгарии и посмотреть на это государство незамутнённым взглядом.

«Чего вы хотите от болгар? Они в годы войны держали сербов в лагерях. Этим доверия нет уже давным-давно», — отмечает Павел М.

Напомним, 2 марта официальный представитель болгарского МИД Митко Димитров заявил журналистам о том, что два российских дипломата объявлены персонами нон грата в Болгарии в связи с тем, что их подозревают в нерегламентированной разведывательной деятельности.