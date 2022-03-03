Сербская история запомнит 2 марта как позорную дату, когда представители Сербии на заседании Генеральной Ассамблеи ООН подняли руку и поддержали резолюцию по Украине, осуждающую действия России по отношению к этой стране. Такое мнение ИА REGNUM высказал сербский политик, лидер движения «Освобождение» Младжан Джорджевич.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России и переговоры – все новости»

Напомним, что сербская делегация на заседании Генеральной Ассамблеи ООН поддержала резолюцию, осуждающую проведение Россией специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Голосование инициировали США. 141 страна выступила с осуждением операции, пять стран проголосовали против, а 35 стран воздержались.

«Я должен подчеркнуть, что это не сербы голосовали — ни в Сербии, ни в Республике Сербской, ни в Черногории или в любом другом месте в мире. Это голосовал коррумпированный режим Александра Вучича, и весь позор ляжет только на него и его власть. Народ в Сербии хорошо знает, что Россия защищает резолюцию 1244 в СБ ООН и наше Косово и Метохию. Не буду говорить про исторические, культурные и духовные связи. Сербы не могут быть против России по определению», — рассказал Джорджевич.

По словам политика, лидер Сербии годами изображал из себя русофила для того, чтобы удержаться у власти, так как абсолютное большинство его избирателей настроено прорусски.

«Теперь Вучич показал свое настоящее лицо. Но только для тех, кто не знал, что на самом деле происходит в коридорах сербской власти. Что касается меня, я уже годами писал и предупреждал, что Вучич в ключевой момент поведет себя так же, как и президент Черногории Мило Джуканович, и это за последние дни становится всё более очевидным», — сказал политик.

Официальный сайт Президента Черногории Мило Джуканович

Джорджевич добавил, что то, что Вучич пока не присоединился к антироссийским санкциям, не значит, что он не сделает этого потом, оправдываясь давлением Запада и необходимостью защитить сербские экономические интересы. По мнению эксперта, Вучич пытается купить немного времени, хотя бы до выборов, которые пройдут в Сербии 3 апреля.

Политик также обратил внимание на то, что Вучич в обращении к сербской общественности после голосования в ГА ООН заговорил о возможном исключении России из ООН, что потом, по его словам, ударит по интересам Сербии в Косово и Метохии.

«Вучич рассказал о том, как СБ ООН без России в своем составе может отменить резолюцию 1244 и допустить сепаратистское Косово к членству в ООН. Президент Сербии говорит то, что в юридическом смысле невозможно. Россия как постоянный член СБ ООН не может быть исключена из ГА ООН, так как любое подобное решение должно сначала получить одобрение Совета Безопасности, в котором Россия обладает правом вето», — пояснил Джорджевич.

Дарья Антонова ИА REGNUM Младжан Джорджевич

Лидер Сербии заговорил об исключении России из ООН, потому что пытается подготовить сербский народ к предательству Косово и Метохии, к предательству Республики Сербской и к минимизации российского присутствия на Балканах, полагает политик.

«Вучич пытается чуть ли не обвинить Россию в том, что это она ответственна за признание Косово, которое он исподтишка готовит», — заявил Джорджевич.

Эксперт также отметил, что во многих сербских СМИ в настоящее время нагнетается антироссийская истерия, и что регулярным гостем телеканалов с национальной частотой является посол Украины в Сербии Александр Александрович, который рассказывает о том, как каждый российский военный, ступивший на территорию Украины, «получит пулю в лоб». Джорджевич добавил, что в эфире можно услышать мнение различных аналитиков, который полностью выполняют заказ Запада и круглые сутки критикуют военную операцию России на Украине, называя ее «агрессией» и требуя, чтобы Сербия присоединилась с антироссийским санкциям.

«К сожалению, большинство сербских оппозиционных партий придерживается такой же позиции, как и Александр Вучич. Теперь видно, что Запад работает и с теми, и с другими, чтобы в Сербии создать политическую атмосферу, в которой большинство политических сил будет против России», — рассказал политик.

Джорджевич напомнил, что в российских СМИ уже довольно долго работают интернет-сайты, который получают финансирование из Белграда для того, чтобы поддерживать имидж Александра Вучича как большого русофила.

«Интересно будет понаблюдать, как эти СМИ теперь будут скрывать правду о том, что сербские власти стали на сторону Германии, Великобритании, США и НАТО при голосовании в ООН», — заявил Джорджевич.

Сербский политик очередной раз подчеркнул, что итог этого голосования не совпадает с позицией сербского народа.

«Вучич не говорит от имени сербского народа, он говорит только от своего имени. Мы 4 марта соберемся перед памятником Николаю II в центре Белграда и выразим поддержку народам России и Белоруссии. Большинство сербов считает, что речь идет о неотъемлемом праве России защищать от агрессивного поведения НАТО. Также я хотел бы высказать сожаление по поводу того, что в этом конфликте двух братских народов гибнут невинные люди с обеих сторон», — подытожил Младжан Джорджевич.