Южная Корея осуждает Россию и заявляет, что она серьёзно обеспокоена объявлением Москвы о приведении её сил сдерживания в особый режим готовности.
Босния и Герцеговина утверждает, что в нынешней ситуации «может стать опцией применение ядерного оружия».
Босния и Герцеговина вспоминает «геноцид» (события в Сребренице, называемый боснийской стороной и Западом геноцидом боснийских мусульман).
Гренада тоже коснулась темы африканских граждан, которые подвергаются препонам при попытке пересечь украинскую границу.
Непал: «Призываем прекратить враждебные действия и насилие, призываем все стороны проявить сдержанность и деэскалировать напряжённость».
Молдавия: «Мы в ужасе от неспровоцированного применения силы против Украины, этой дружественной нам страны. Мы должны действовать немедленно, чтобы остановить это испытание, выпавшее на долю украинцев». Молдавия также призвала Россию вывести войска с украинской территории и «вернуться к дипломатии».
Молдавия «самым решительным образом обсуждает акт войны, развязанной Российской Федерацией против Украины».
Кот-д'Ивуар: «Люди африканского происхождения, бегущие от террора на Украине, подвергаются насилию на границе».
Кот-д'Ивуар призывает к «немедленному прекращению огня».
Выступает представитель Кот-д'Ивуара: «Мы обеспокоены прискорбным тупиком, в который зашла ситуация на Украине».