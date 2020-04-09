Молдавия: «Мы в ужасе от неспровоцированного применения силы против Украины, этой дружественной нам страны. Мы должны действовать немедленно, чтобы остановить это испытание, выпавшее на долю украинцев». Молдавия также призвала Россию вывести войска с украинской территории и «вернуться к дипломатии».