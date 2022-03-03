Пачки санкционных пакетов всех мастей словно из рога изобилия посыпались на нашу страну ещё со времён деноминации. Редакция ИА REGNUM подготовила обзор по самым основным из них.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

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1998 год

Заподозрив Россию в сотрудничестве с Ираном в ракетной и ядерной областях, США создали научный «черный список» из 10 российских учреждений (Балтийский государственный технический университет (бывший Военмех, Санкт-Петербург), «Европалас — 2000», государственная хозрасчетная организация «Главкосмос», НИИ «Графит», научно-производственная ассоциация «Полюс», научно-производственный центр «ИНОР», фирма «Мосо», Московский авиационный институт, Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева, а также подразделения Научно-исследовательского и конструкторского института энерготехники) и запретили американским компаниям получать напрямую или опосредованно от этих организаций любые товары, технологии или услуги.

К 2004 году санкции были сняты с пяти организаций, а в феврале 2010 года были отменены ограничения на сотрудничество с «Военмехом».

2012 год

Смерть в изоляторе «Матросская тишина» юриста Сергея Магнитского подвигла ЕС И США на объявление так называемого «закона Магнитского».

«Список Магнитского» был принят в США одновременно с отменой поправки Джексона-Вэника, действовавшей с 1974 г. Связанный с ним закон установил санкции в отношении официальных лиц РФ, причастных или даже просто имеющих отношение (по мнению США) к гибели юриста Сергея Магнитского.

В список попали несколько десятков фамилий чиновников из МВД, ФСБ, ФНС, Арбитражного Суда, Генпрокураторы и ФСИН. Им был запрещен въезд на территорию США, а их денежные и имущественные активы, если таковые имелись, были заморожены. Все выводы о причастности тех или иных лиц были сделаны без расследования и без суда.

VOA Сергей Магнитский

17 марта-апрель 2014 года

Случилось присоединение Крыма и первый пакет санкций от целого ряда стран (США, ЕС, Канада (19 марта), Новая Зеландия, Австралия, Албания, Исландия, Лихтенштейн, Молдавия, Норвегия, Украина, Черногория и Косово). Основная санкция была направлена на «предотвращение въезда на их территории физических лиц, ответственных за действия, которые подрывают территориальную целостность Украины и связанных с ними физических лиц, перечисленных в приложении».

ЕС ввел свои санкции «в отсутствии деэскалационных мер Российской Федерации», чтобы положить конец насилию на востоке Украины. В то же время ЕС уточнил, что ЕС «по-прежнему готов отменить свои решения и вновь взаимодействовать с Россией, когда она начинает активно и недвусмысленно вносить свой вклад в поиск решения украинского кризиса».

Апрель 2014 года

ЕС и США не успокоились и ввели второй пакет санкций из-за обострения ситуации на Востоке Украины. Инициаторы обвинили Россию в действиях, направленных на подрыв территориальной целостности Украины, — в частности, в поставке оружия пророссийским повстанцам. 10 апреля Совет Европы приостановил право голоса российской делегации. 28 апреля Соединенные Штаты ввели запрет на деловые операции на своей территории семи российских должностных лиц, включая исполнительного председателя российской государственной нефтяной компании «Роснефть» Игоря Сечина, и 17 российских компаний.

Официальное интернет-представительство президента России Игорь Сечин

Июль 2014 года

Этот период принёс не только горе в связи с авиакатастрофой Boeing 777 Малайзийских авиалиний (17 июля 2014 года), но и третий пакет санкций против России со стороны США, ЕС и Канады.

По мнению руководства ряда государств, причиной авиакатастрофы стали действия повстанцев, поддерживаемых Россией. Такая формулировка привела к тому, что 17 июля 2014 года Соединенные Штаты распространили запрет на операции на две крупные российские энергетические фирмы, «Роснефть» и «Новатэк», а также на два банка, «Газпромбанк» и «Внешэкономбанк».

А 25 июля ЕС официально расширил свои санкции еще на 15 физических и 18 юридических лиц, за которыми последовали еще восемь физических и три юридических лица 30 июля.

2 августа 2017 года

Россию обвинили во вмешательстве в американские президентские выборы 2016 года, был принят Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций. Часть относительно России называется «о противодействии влиянию России в Европе и Евразии 2017 г.»

Закон закреплял ранее введенные санкции и делал их отмену или пересмотр невозможным без одобрения Конгрессом. 15 марта 2018 года были введены финансовые санкции в соответствии с Законом в отношении 13 российских правительственных хакеров и подставных организаций, которым было предъявлено обвинение в расследовании Мюллера вмешательства России в выборы в США 2016 года.

Fbi.gov Роберт Мюллер

Июль 2018 года

Санкции в отношении компаний, задействованных в строительстве Крымского моста, последовали от ЕС. По итогам завершения строительства моста пострадали: Институт «Гипростроймост», фирма, которая спроектировала мост; «Мостотрест», имеющий контракт на содержание моста; Заливская верфь, которая построила железнодорожную линию к мосту; корпорация «Стройгазмонтаж», основная строительная компания, построила мост; дочерняя компания «Стройгазмонтажа» под названием «Стройгазмонтаж-Мост» и ВАД, которая построила проезжую часть над мостом, а также подъездные пути.

Совет ЕС объяснял свое решение: «Благодаря своим действиям они поддержали укрепление контроля России над незаконно аннексированным Крымским полуостровом, что, в свою очередь, еще больше подрывает территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины».

Август 2018 года

ЕС и США не простили России «отравление» Сергея Скрипаля. Министерство торговли США ввело дополнительные санкции на экспорт двойного назначения в Россию, который считался чувствительным по соображениям национальной безопасности, включая газотурбинные двигатели, интегральные схемы и калибровочное оборудование, используемое в авионике. До этого момента такой экспорт рассматривался в каждом конкретном случае. После введения этих санкций позиция по умолчанию отрицается.

Также в сентябре того же года были подвергнуты санкции списки компаний космической и оборонной промышленности, в том числе: «АэроКомпозит», «Диветехносервис», Научно-исследовательский институт «Вектор», Группа «Нилько», Обинскское научно-производственное предприятие, «Авиадвигатель», «Информационные технологии и коммуникационные системы» (Инфотекс).

Помимо этого, 29 западных стран и НАТО выслали в общей сложности не менее 149 российских дипломатов, в том числе 60 были высланы Соединенными Штатами.

15 марта 2019 года

В ответ на «продолжающуюся агрессию России на Украине» последовали санкции США в отношении компаний российской судостроительной отрасли. Пострадали шесть российских физических и восемь юридических лиц, в том числе: Ярославский судостроительный завод, Зеленодольский судостроительный завод, АО «Концерн Океанприбор», ПАО «Звезда» (Звезда), АО «Завод Фиолент» (Фиолент), ГУП РК «КТБ «Судокомпозит» (Судокомпозит»), ООО «СК Консоль-Строй» и ООО «Новые товары».

2 марта 2021 года

Россия получила от ЕС и США первый пакет санкций за «отравление» Алексея Навального и его арест. После заявления о том, что США разделяют «озабоченность ЕС по поводу углубления авторитаризма России» и приветствуют «решимость ЕС ввести санкции против России при ее новых глобальных органах по правам человека», санкции последовали в отношении семи должностных лиц.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Алексей Навальный

7 сентября 2021 года

Противники идут дальше. США вводят ограничения на «постоянный импорт некоторых видов российского огнестрельного оружия». При этом в вопросе предоставления новых и «в отношении находящихся на рассмотрении заявок на получение разрешения на постоянный импорт огнестрельного оружия и боеприпасов, произведенных или находящихся в России, будет применяться» так называемая презумпция отказа. Дополнительные экспортные ограничения вводятся американским министерством торговли «на связанные с ракетной и ядерной сферами продукцию и технологии».

21 февраля 2022 года

США усмотрели наращивание группировки войск на границе с Украиной. Был введен запрет для граждан США на финансирование и инвестиции в ДНР и ЛНР, а также на торговлю с ними.

22−23 февраля 2022 года

Целый ряд стран (США, ЕС, Япония, Канада, Великобритания) разглядели в признании Россией независимости ЛНР и ДНР «явное нарушение международного права и суверенитета и территориальной целостности Украины».

США ввели санкции против банков, финансирующих оборонную промышленность (ВЭБ, Промсвязьбанка и их 42 дочерних структур, включая ФК ЦСКА), против детей высших российских чиновников (Дениса Бортникова, Петра Фрадкова, Владимира Кириенко), а также был введен запрет на сделки с облигациями российского федерального займа на вторичном рынке.

Евросоюз ввёл санкции против 351 депутата Госдумы, проголосовавшего 15 февраля 2022 года в поддержку обращения к президенту Путину с просьбой признать ДНР и ЛНР (глава европейской дипломатии Жозеп Боррель объявил о намерениях «лишить» депутатов Госдумы «шопинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе, бриллиантов в Антверпене»), против 27 физических и юридических лиц, которые «сыграли роль в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины» (в том числе против Сергея Шойгу, Андрея Костина, Игоря Шувалова, Марии Захаровой, Маргариты Симоньян, Владимира Соловьёва, Агентства интернет-исследований, банка «Россия», Промсвязьбанка и ВЭБ), а также запретил финансирование российского правительства и ЦБ. На ДНР и ЛНР были наложены торговые и инвестиционные санкции.

Министерство иностранных дел Российской Федерации Жозеп Боррель

24 февраля 2022 года

Последовал второй пакет санкций. На проведение специальной военной операции Россией на территории Украины отреагировали ЕС, США, Канада, Япония, Швейцария и Великобритания.

США ввели санкции: ограничительные меры — внесение в SDN — блокировку активов банка в американской юрисдикции, запрет на долларовые транзакции, запрет на проведение любых транзакций с американскими контрагентами для банков: ВТБ, «Открытие», Новикомбанка, Совкомбанка; ограничительные меры — внесение в CAPTA — ограничения на корреспондентские счета в США для: Сбербанка; секторальные санкции, говорящие об «ограничениях на все операции, предоставление финансирования и другие операции с новыми долговыми обязательствами со сроком погашения более 14 дней и новыми акциями» попадают другие крупные российские компании, такие как: Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-Банк, Московский Кредитный Банк, «Газпром», «Газпром нефть», «Транснефть», «Ростелеком», «РусГидро», «АЛРОСА», «Совкомфлот», РЖД; ограничения на импорт высокотехнологичной продукции; ограничения на заимствования на рынках США и Европы для крупнейших российских государственных компаний; персональные санкции, подразумевающие заморозку активов, против сыновей: секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, специального представителя президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова, главы организации «Роснефть» Игоря Сечина, а также против топ-менеджеров ВТБ и Сбербанка; персональные санкции, подразумевающие заморозку активов, против президента Путина, министра иностранных дел Лаврова, министра обороны Шойгу, главы Генштаба Валерия Герасимова.

ЕС ввел также персональные санкции в отношении высших должностных лиц России; ограничения против крупнейших банков; в черный список ЕС, подразумевающий запрет для европейских институтов на предоставление им инвестиций, оказание помощи в проведении операций с ценными бумагами или иными инструментами финансового рынка, а также заключение сделок, попали: «Алмаз-Антей», «Камаз», коммерческий порт Новороссийск, «Ростех», РЖД, «Севмаш», Совкомфлот и ОСК; в «оборонный список» ЕС, подразумевающий запрет на поставки товаров и технологии, а также оказание финансовой помощи, также попали компании: Уралвагонзавод, концерн «Калашников», «Алмаз-Антей», авиастроительные и судостроительные корпорации, включая «МиГ», «Вертолеты России», «Сухой», «Туполев», ОСК, а компании космического сектора, включая ракетно-космический центр «Прогресс» и др; запрет российским дипломатам, чиновникам и бизнесменам пользоваться упрощенным визовым режимом для привилегированного доступа в ЕС; это решение не касается рядовых граждан России.

Закрыли воздушное пространство для российских авиакомпаний большинство европейских стран.

26 февраля 2022 года

Последовал третий пакет санкций, инициированных США, ЕС и Канадой. Замораживаются резервы ЦБ РФ, находящиеся в банках стран G7 (половина резервов ЦБ); отменяется программа «золотых паспортов» для инвесторов из России; отключают часть российских банков от системы SWIFT, а именно: ВТБ, «Открытие», Новикомбанк, Совкомбанк, Промсвязьбанк.

27 февраля Евросоюз объявил о запрете вещания Russia Today, Sputnik и их дочерних организаций на своей территории, закрытии неба ЕС для самолётов, связанных с Россией, заморозке активов высокопоставленных российских чиновников, представителей российской элиты, а также членов их семей и пособников, и об ограничении выдачи им «золотых паспортов».

2 марта ЕС отключил от SWIFT семь российских банков с 12 марта 2022 г.: ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ. РФ Евросоюз запретил продавать, поставлять, передавать и экспортировать в Россию банкноты евро.

Запрет касается физических или юридических лиц, организаций и органов в России, включая правительство России и Центральный банк России. США объявили о введении блокирующих санкций против 22 российских компаний, связанных с оборонным сектором, а также мер экспортного контроля в отношении нефтегазового оборудования.

В довершение к этому Южная Корея и Сингапур ввели запрет поставок продукции военного и двойного назначения. Кроме того, власти Южной Кореи заявили, что поддержат отключение российских банков от SWIFT.

Все санкции, которые введены против России, носят декларативный и PR-характер. Они направлены на то, чтобы, с одной стороны, продемонстрировать мировому сообществу бурную деятельность, с другой — свести с минимуму экономические риски от вероятных контрсанкций. Так считает заместитель председателя комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев («Единая Россия»).

Государственная Дума Федерального собрания Российской Федерации Олег Матвейчев

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Словом, «страшные» и «ужасные» санкции, которыми пугают Россию её противники, были, есть и будут. Попавшие под запрет на международных выставках российские кошки — конечно, смех, но и адекватный ответ на отключение от SWIFT в нашей стране найдется.

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Действия поколения безответственных западных политиков в конечном итоге приведут к созданию новых технологических альтернатив, систем международных платежей, более защищенных от таких сиюминутных решений политиков. Потому что экономисты — более прагматичные люди, чем политики, которые регулярно меняются, отмечал на днях в интервью ИА REGNUM директор АНО «Центр мониторинга развития промышленности», член Общественной палаты, первый заместитель председателя по развитию экономики Илья Сёмин.

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