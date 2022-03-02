Мэр американского штата Чикаго Лори Лайтфут отказалась от связей с Россией на фоне конфликта на Украине и попросила агентство экономического развития штата (World Business Chicago) приостановить отношения с Москвой как с породнённым городом.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

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Чикаго поддерживает отношения с 28 городами во всем мире, включая Киев.

MacLean Center Лори Лайтфут

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Так удивительно, что вы решаете самые насущные проблемы Чикаго», — иронизирует @CitizenChgo.

«Я сожалею и сочувствую тому, что происходит там. Но у нас много проблем здесь, давайте сосредоточимся на городе, пожалуйста. Украина не является нашим главным приоритетом», — пишет @bull4733201.

«Когда есть больший шум, эти избранные политики используют это как платформу для своих интересов. Они не обращают внимание на проблемы преступности в Чикаго», — отвечает @bull4733201.

«Пустое либеральное позерство достигло небывалых высот», — негодует @ChiBureaucrat.

«Простите, что это, черт возьми, такое? Более того, почему это волнует Россию? Скажите нам, что это не какая-то глупая символическая фигня, чтобы вы чувствовали себя лучше. Может быть, просто может быть, у Чикаго есть пара других вещей, на которых они должны сосредоточиться… ну, знаете, в городе, где 50 афроамериканцев убивают друг друга каждый день…» — просит @dmot01.

«Я бы хотел, чтобы все жители Чикаго объединились и выгнали политиков, чья повестка дня не направлена на заботу о людях в сообществах, которые их избрали. Сделать районы Чикаго более безопасными должно быть приоритетом №1!» — восклицает @Sandra_Coffy88.

Charles Edward Miller Митинг протеста. Чикаго

«Сделайте что-нибудь ценное, например, откажитесь от военной политики вашей политической партии, которая абсолютно виновата в этом конфликте на Украине. Вы несете личную ответственность за этот беспорядок, и я надеюсь, что и украинские, и российские чикагцы привлекут вас к ответственности», — отмечает @umbra_solem.

«Почему вашей энергии не хватило для Ирака, Афганистана, Сирии, Йемена… и т. д.» — задает риторический вопрос @ThatOneCubFan.

«Думали ли вы когда-нибудь, что Россия не хочет, чтобы мировое правительство, такое как НАТО, управляло миром. Сконцентрируйтесь на Чикаго», — просит @ghibblie.