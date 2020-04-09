Число эвакуированных в Россию жителей Донбасса превысило 127 тыс
В настоящее время общее количество эвакуированных в Россию жителей Донецкой и Луганской Народных Республик превысило 127 тыс. Об этом 28 февраля сообщили в российских силовых структурах.
ВСУ обстреляли Горловку и Зайцево в ДНР
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Горловку и населенный пункт Зайцево в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщило 28 февраля представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Российские товары уберут с полок финских супермаркетов S-ryhmä из-за ситуации на Украине, сообщает РИА Новости.
Мошенники стали предлагать «сберечь деньги» в условиях санкций
Злоумышленники начали предлагать российским гражданам «сберечь» их деньги в условиях санкций, которые вводятся против России из-за военной спецоперации на Украине. Об этом пишет 28 февраля газета «Известия».
«На самом деле преступники убеждают граждан перечислить деньги на подставные счета», — говорится в публикации.
В Челябинской области выздоровели ещё 4020 ковид-пациентов
В Челябинской области от COVID-19 излечились ещё 4020 человек. Об этом сообщает оперштаб.
Эксперты полагают, что украинская сторона специально затягивает начало переговоров.
МИД Белоруссии: площадка для переговоров России и Украины готова
В настоящее время площадка для переговоров России и Украины подготовлена и ожидается прибытие на нее делегаций этих стран. Об этом 28 февраля сообщает пресс-служба МИД Белоруссии на своей странице в соцсети Twitter.
Инициатор переговоров в Гомеле — Лукашенко.
Против России развернута «информационная война» — глава Чувашии
Глава Чувашии Олег Николаев обратился к жителям республики с просьбой сохранять спокойствие в связи с событиями на Украине и не поддаваться панике из-за развернувшейся против России «информационной войны».
ВСУ обстреляли населенный пункт Широкая Балка в ДНР
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли населенные пункты Широкая Балка и Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Белорусский журналист рассказал о двуличной политике стран Запада
Соединенные Штаты и другие страны Запада все время ведут политику двойных стандартов. Об этом 28 февраля написал журналист белорусского Общенационального телевидения (ОНТ) Игорь Тур в своем телеграм-канале.
Из Ташкента в Польшу вылетел спецборт для эвакуации граждан Узбекистана
В Польшу для вывоза эвакуируемых с Украины граждан Узбекистана из Ташкента вылетел спецборт. Об этом 28 февраля сообщает ИА «Дунё».
По данным журналистов, вылетевший из Ташкента борт АО Uzbekistan Airways приземлится в аэропорту города Катовице.
Власти Южной Кореи запретят экспорт в Россию стратегических материалов
Власти Южной Кореи приняли решение присоединиться к международным санкциям и запретить экспорт в Россию стратегических материалов.
«Более 100 человек вывезены из села [приграничного] Журавлёвка, размещены в Белгороде, надеемся, что в ближайшее время вернутся домой», — сообщил на оперативном совещании правительства 28 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Пушилин попал под обстрел в селе к северо-востоку от Мариуполя
Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин 27 февраля попал под обстрел в селе Павлополь недалеко от Мариуполя.
Грузия направила Украине 100 тонн гуманитарной помощи
Грузинские власти распорядились направить на Украину партию гуманитарной помощи общим весом 100 тонн. Об этом сообщает пресс-служба грузинского правительства.
ТАСС: число эвакуированных в Россию жителей Донбасса превысило 127 тыс. человек.
Специальная военная операция по защите Донбасса и установлению мира, начавшаяся 24 февраля, послужила причиной множества санкций, которые Запад ввёл в отношении России, а также российского руководства. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о нелигитимности антироссийских санкций и агрессивных высказываниях со стороны высших должностных лиц Запада в адрес РФ. Вместо содействия в разрешении ситуации страны ЕС и США «подливают масла в огонь», вооружая Украину.
В Гомеле (Белоруссия) должны пройти переговоры российской и украинской делегаций. Ранее Владимир Путин призвал военнослужащих вооруженных сил Украины не идти на поводу у националистов и предложил украинским военным взять власть в свои руки.
Обстрелы Донбасса не прекращаются, огонь со стороны украинских позиций ведется и по мирным объектам. В Киеве на улице раздают оружие, выпускают заключенных — бывших военных. Есть информация о случаях мародерства и нападении на мирных жителей людей, получивших оружие, в разных населенных пунктах, подконтрольных ВСУ.
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