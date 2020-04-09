Запрет на полеты российских самолетов в небе Евросоюза, которые не успели до этого покинуть аэропорты стран сообщества, является «арестом парка самолетов российских авиакомпаний». Такое мнение 28 февраля высказал генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в своем телеграм-канале.

Об этом: Рогозин прокомментировал запрет Евросоюза на полеты российских самолетов

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