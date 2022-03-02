Информация о том, что за период с 28 февраля по 1 марта российские банки продолжают корректировать ставки по своим продуктам в сторону повышения до 23% на фоне повышения ключевой ставки Банка России, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 3 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Питер Брейгель Младший. Контора сборщика податей

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"Предлагаю предложить российским банкам сделать себе общий гимн, а песню взять из фильма «Приключения Буратино»: «Не прячьте ваши денежки…» — предлагает Андрей И.

Многие пользователи пришли к выводу, что подобных скачков можно было ожидать, а значит, российская экономика не будет шокирована подобными изменениями.

«Это временная мера! Просто не стоит сейчас кредиты брать, повремените», — советует Любовь М.

Некоторые комментаторы отмечают, что актуальная экономическая ситуация в России пока не радует, но граждане надеются, что вскоре власти сумеют выправить такое некрасивое положение.

«Да, сегодняшний день — не самый лучший для того, чтобы задуматься о бизнесе и покупать машину. Экономика может встать, причём надолго», — предрекает Владимир У.

Часть людей полагает, что российским властям придётся долго возвращать доверие населения к банковским структурам, которые в непростое для страны время решили отбить свои убытки за счёт российских граждан.

«Даже если они ещё поднимут проценты по вкладам, деньги туда сейчас уже точно никто не понесёт. Доверия к нашим капиталистам в российском народе даже меньше, чем к иностранным», — отмечает Галина И.

«Они нам не объясняют ничего, сами там что-то крутят-вертят в экономике и молчат. Этак мы узнаем, что оказались в полной экономической заднице только тогда, когда в ней окажемся. Обычный русский народ не имеет рычагов давления на экономический блок в стране», — указывает Vyacheslav S.

Ряд пользователей указывает на то, что вскоре высокие ставки по вкладам выльются для российских граждан гигантским уровнем инфляции.

«Если кто не понимает, что обозначают эти проценты, то они равны прогнозируемой инфляции», — считает Пётр Б.

«Если инфляция будет расти, государство должно поднять зарплаты, пособия и пенсии по уровню инфляции, иначе наступит конец. Нельзя допускать обнищания российского народа!» — пишет Авдотья А.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Бедность

Отдельные комментаторы предполагают, что российские экономисты при власти обязательно найдут выход из сложившейся ситуации.

«Всё это ничего не значит, потому что российская экономика оторвана от реальности. К каким результатам приведут такие дёрганья — никому не известно. Я даже уверен, что сами власти до конца не знают, что делают», — предполагает Виталий Ч.

Нашлись и те, кто призывают граждан не паниковать, а внимательно изучать достоверную информацию об экономике страны только из проверенных источников и не пытаться совершать глупые и опрометчивые действия, в результате чего они могут лишиться своих сбережений.

«Люди, главное — не паникуйте! Не ведитесь на всю пропаганду, которой нас завалили. Читайте статьи экономистов, читайте внимательно новости, а не громкие заголовки. Россия была готова к этим санкциям! Да, сейчас наметилась паника, но всё нормализуется! Цель противника — посеять панику в нашей стране и развалить уже нашу страну! Не будьте дураками, думайте своей головой!» — обращается Екатерина К.

Напомним, 2 марта ТАСС опубликовал материал, согласно которому данные мониторинга ставок маркетингового агентства Marcs указывают на то, что за период с 28 февраля по 1 марта российские банки продолжают корректировать ставки по своим продуктам в сторону повышения до 23% на фоне повышения ключевой ставки Банка России.