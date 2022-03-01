На фоне того, как сотни тысяч украинцев бежали в Европу в течении последних дней, иностранные студенты на Украине испытали сложности, пытаясь покинуть страну. Они пожаловались изданию The New York Times на несправедливое обращение властей, а также на то, что украинцы получали преференции при проезде в поездах и пересечении границ.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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Согласно изданию, студенты и иммиграционные работники из Африки, Азии и других регионов проводят время в холоде без еды и укрытия в ожидании шанса покинуть Украину. Украинские власти часто отправляли их в конец очереди, отдавая предпочтение украинцам, и даже били. Иностранцев также не пускали в поезда, вывозившие беженцев, требуя с них оплаты, хотя украинцам проезд предоставлялся бесплатно.

Правительство Украины отрицает, что по-разному относилось к своим гражданам и иностранцам.

Американские пользователи Twitter бурно обсудили ситуацию под соответствующей публикацией The New York Times.

«Если нигериец пересечет границу Канады и США, будет ли ему так же легко, как канадцу, пересекающему границу США? Я не говорю, что это правильно, но на большинстве границ к иностранцам относятся по-разному в зависимости от национальности», — отмечает @3000Elsinore.

«Даже во время войны существует дискриминация и люди, которые говорят «ну, технически…». Это прямо-таки варварство», — соглашается @tintas_casa.

«Только когда все они будут в безопасности, я отдам предпочтение беженцу войны, а не студенту, возвращающемуся домой», — отвечает @3000Elsinore.

Франческо Айец. Беженцы

«Румыния приняла без проблем подавляющее большинство неукраинских беженцев. В большинстве отчетов указывается, что именно украинцы мешали иностранцам пересечь границу», — рассказывает @CalGreenDream1.

«Нам всем следует заглянуть внутрь себя и усомниться в своих предубеждениях, осознанных или неосознанных. Потому что никто, независимо от цвета кожи или религии, не должен жить как беженец. Ради всего человечества, будьте милосердны ко всем им и к себе», — призывает @JiQed.

«Кому какое дело — это война. Эти студенты — наименьшая из их забот», — уверен @EliMD101.

«Существует множество данных в СМИ, где рассказывается, как иностранных студентов избивают, включая женщин… Я говорю об инцидентах, произошедших на Украине несколько дней назад», — делится @JD78741001.

«В этом нет ничего удивительного. Расизм есть везде», — подчеркивает @AtlanticCanuck.

«И что, ООН собирается реагировать на это?» — интересуется @alliekenneynyc.

«Иностранцам сказали уезжать еще несколько недель назад! Они должны были это сделать, а не ждать, пока украинские женщины и дети будут пытаться выбраться. Мы можем сосредоточиться на убитых украинцах!» — восклицает @hlqmcdermott.

«Значит, раз они не уехали, нужно послать их?» — отвечает @rodblockkidd.

«Где члены НПО, которые должны помочь с транзитом, лагерями беженцев, временными зонами безопасности и т.д. Они делают самодельные коктейли Молотова. Где вся финансовая поддержка США? Где Красный Крест? Врачи без границ? Я этого не вижу. Трагедия», — подчеркивает @GlobalHGU.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что Канада намерена поставить Украине противотанковое оружие и современные боеприпасы.