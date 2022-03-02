Заявление министра экономики Франции Брюно Ле Мэра о том, что страны ЕС будут вести против России «тотальную экономическую и финансовую войну», чтобы спровоцировать в экономике Российской Федерации коллапс, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 2 марта в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ЕС

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«Так они же чуть ли не с момента основания НАТО ведут против нас войну! Североатлантический альянс — организация, созданная изначально с одной единственной целью — противостояние России (тогда СССР) в любом её обличии», — считает Olga K.

Многие пользователи пришли к выводу, что Европа уже не первое столетие ведёт против России войну, то экономическую, то фактическую. Граждане уверены, что еврочиновники переоценивают свои возможности, думая, что их страны смогут выстоять в противостоянии с Россией.

«А разве она уже не идёт, причём по инициативе Евросоюза? Иронично. Думаю, что Россия грозить никому не будет, просто введёт соответствующие санкционные ответки, и Европе кирдык. Россия — огромная страна и обойдется без вашего рынка. НАТО и Европа принимают очень тупые решения, которые влияют на простых европейских граждан и бизнес в Евросоюзе. Рубят сук, на котором сами и сидят», — поделился своим мнением Валерий Г.

Цитата из м/ф «Остров сокровищ». реж Давид Черкасский. 1988. СССР Рубят

Некоторые комментаторы отмечают, что энергокризис 2021 года на территории Европы наглядно показал, сколь хрупка экономическая система Евросоюза.

«Не надорвитесь, сердешные! У вас цена на газ уже бьют все рекорды. То ли ещё будет», — отмечает Елена А.

«Доля российского газа и нефти на рынке ЕС практически половина от всего объёма. Если Российская Федерация перекроет все трубы в Европу, то цены для европейских граждан взлетят до небес. Тогда властям в этих странах придётся покинуть свои кабинеты. Мало кто захочет себе такой судьбы!» — подозревает Amirjon A.

Часть людей полагает, что чем больше на Россию оказывается давление и чем более резко это происходит, тем увереннее на эти вызовы наша страна отвечает.

«Не получится у США и Европы разорвать Россию на части, как они об этом мечтают! Давно вынашивают планы: отхватить российскую землю, разделить её на части между США и Европой, вернее, просто уничтожить Россию! Вот истинный замысел США! То, что происходит — это следствие этого плана, вернее, проваленного американского плана! Кто попытается осуществить этот план — будет уничтожен! Думаю, сейчас тот самый момент истины. Или ты, или тебя. Пусть получат по заслугам!» — указывает Oksana P

Цитата из x/ф «Александр Невский». реж Сергей Эйзенштейн. 1938. СССР «Если кто с мечом к нам войдёт, то от меча и погибнет»

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Ряд пользователей указывает на то, что российская экономика только тогда будет в безопасности, когда ей займутся настоящие патриоты, кого в первую очередь интересует благосостояние российских граждан, а не интересы Запада.

«Пока в России на своих постах остаются все те, кто были ответственны за прежнюю экономическую систему, выхода нашей страны из экономического тупика не предвидится. Все эти чиновники заточены под либеральный западный рынок. Это система вхожденчества. Никто уже никуда входить не собирается, поэтому надобность в этих чиновниках отпадает. Пора искать новых», — пишет Виктор В.

Напомним, 1 марта на сайте Franceinfo был опубликован материал, согласно которому министр экономики Франции Брюно Ле Мэр заявил о том, что страны ЕС будут вести против России «тотальную экономическую и финансовую войну», чтобы спровоцировать в экономике Российской Федерации коллапс.