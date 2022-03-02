Оговорка американского президента Джозефа Байдена, назвавшего жителей Украины «иранцами», стала поводом для многочисленных комментариев в интернете. Люди недвусмысленно намекают на слабые умственные и моральные качества американского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

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«Для них хоть украинцы, хоть иранцы — это разменная монета с Россией, а не люди!» — отмечает Михаил Глушков в телеграм-чатеИА REGNUM.

«Ему что украинцы, что иранцы, что корейцы — все люди низшей касты», — соглашается Искандер.

«Для «лидеров свободного мира» что иранцы, что украинцы — всё одно — унтерменши. Зачем белому господину разбираться в сортах ограбляемых им рабов», — развивает тему Вячеслав Мерзликин.

«Ему всё равно, иранцы или украинцы», — подтверждает Светлана Прохода.

«Ну хоть афганцами не назвал, и на том спасибо», — замечает Наталья Сессина.

«Ну вот пусть граждане Украины поймут, кто их «союзник»», — иронизирует М.

«Ну ладно Иран и Ирак перепутать, тут хотя б есть созвучность. Но укрэйниан же совсем не то…» — недоумевает АН.

Juan Antonio Segal Майдан Незалежности. Киев

«Они НИЧЕГО о нас не знают. Нация дебилов. Прости Господи», — соглашается Елена.

«Ему нужно дружить с Кличко», — предлагает Сергей.

«Да они, наверное, за кулисами называют всех неамериканцев «пешки» и уж для прессы напрягают мозг и силятся назвать их по стране принадлежности. Вот иногда и оговариваются. Непривычно», — отмечает Алиса К.

«А я думала, Буш-младший был самый отбитый. Но этот дед вырывается в лидеры уже…» — поддерживает Любовь.

«Господи, упаси США от такого руководителя», — взывает Антон.

«Малахольный дедушка», — замечает Владимир Лушников.

«Деменция ходячая», — считает Максим Карманов.

«Похоже, что география — это самый сильный предмет в Америке. Да и вообще, неплохое у них там образование», — иронизирует Антон Смарт.

«Ну если сам Байден назвал хохлов иранцами, значит, надо теперь соответствовать», — рассуждает Алекс.

«Спросите Байдена, он хоть знает, какой страной руководит, а то он, может, думает что президент Гондураса», — смеётся П.

«Маразматик с ядерной кнопкой. Ну и кто тут представляет реальную угрозу миру на планете?» — спрашивает Максим.

«Да уж. Это не оговорка. Это говорит о том, что страной управляет человек с ограниченными умственными способностями. А это опасно, так как такие люди, как он, могут привести мир к катастрофе!» — соглашается житель Москвы.

Gage Skidmore Джо Байден

«Конечно, понятно что хотел выдать дементный дед, только он не знал, что сердца настоящих украинцев Россия никогда не теряет, а тот сброд, которому промыли мозги, либо прозреет, либо будет принудительно излечен, причём некоторые полностью», — поделился мнением Сергей Поспелов.

«Я, имеющая украинские гены, всегда душой и сердцем с Россией! Не Байдену, узколобой марионетке, судить, с кем духовно связаны и иранцы, имеющие многовековую связь с Россией, и мы, украинцы, русские и белорусы.

Да, есть часть людей, подвергнутых бандеровской пропаганде и разделяющих эти преступные взгляды, но их мало! А здравомыслящие украинцы всегда душой с Россией, так же, как и Россия с Украиной и Белоруссией! И это неопровержимый факт!» — считает Ирина Бирюкова.

Как сообщало ИА REGNUM, во время своего выступления в Конгрессе 1 марта с ежегодным посланием «О положении страны» Джозеф Байден дал оценку положения дел на Украине, случайно назвал украинцев «иранцами».

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