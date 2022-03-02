2 марта 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили создание портала с достоверной информацией по актуальным вопросам в России.

Артур Савин, , 01:29 — REGNUM Решение российского правительства запустить портал «Объясняем.РФ», на котором, на фоне засилья фейков в соцсетях, будет приводиться достоверная информация по актуальным вопросам в стране, спровоцировало дискуссии среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 1 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Фредерик Бурр Оппер. Репортеры с «фейковыми» новостями. 1894

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»Правильно! С фейками нужно бороться», — считает Артём Л.

Многие пользователи оказались согласны с тем, что в последние дни социальные сети просто ломятся от недостоверной информации. С этой тенденцией необходимо бороться, пишут граждане.

«Правильно. Хотя нужно было чуть раньше. Многие особо впечатлительные граждане уже успели предаться всеобщей истерике на фоне фейков», — отмечает Сергей Ш.

«Самый правильный портал с достоверной информацией. Хорошо, что есть место, где можно понять, что происходит», — написала Екатерина Р.

Некоторые комментаторы отмечают, что специальная военная операция России по защите Донбасса не могла не спровоцировать бандеровцев на информационную атаку против нашей страны.

«На Украине специально разблокировали российские соцсети, дабы оказать давление на Россию в информационном поле. В бой идут самые грязные манипуляции и откровенные фейки. Понять, что на самом деле происходит на Украине, становится всё тяжелее и тяжелее», — заметила Алина Б.

Враньюс. Фейк. СМИ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Часть людей считает, что российские власти упустили из виду информационный фланг, обнажив для противника слабые стороны в том момент, когда армия России занята денацификацией Украины и ей как воздух необходима народная поддержка.

«Лучше поздно, чем никогда. Первые дни спецоперации население ощутило на себе настоящую бомбардировку из фейков. Это просто свело многих с ума. Некоторые идиоты даже на площади побежали! Противник ударил в слабое место и сделал это с успехом. Пока наши ребята бьют нацистскую гадину, в России не должно быть «всепропальщиков» и предателей», — пишет Олег Щ.

«Накал страстей в соцсетях выходит на новые уровни. Людей пытаются буквально с ума свести. Безумие в тылу может ударить и по армии на фронте. Это страшная ошибка российского руководства, провалили информационную работу! Почему? Кто был ответственный за информбезопасность? Почему людей кормят дезой? Наказать виновных!» — требует Мария Н.

Ряд пользователей указывает на то, что российскому правительству необходимо внимательно следить за тем, чтобы «достоверная информация» о стабильной ситуации в государстве была подтверждена на деле.

«А чем это реально поможет рядовым жителям России? Цены снизятся? Большинство на земле и так знает, как жизнь устроена», — поделился своим мнением Матвей Ю.

«На этом портале представлена слишком стерильная информация. На такой «объективности» далеко не ускачешь. На местах всё по-разному происходит. Если человек увидит на сайте одно, а у себя на месте столкнётся с совершенно иной ситуацией, тогда сам этот портал превратится для него в источник фейков. Аккуратно надо подавать информацию и следить за тем, чтобы она действительно имела место», — написал Михаил Ф.

Напомним, 1 марта вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Чернышенко заявил в своём видеообращении о том, что правительство России запускает портал «Объясняем.РФ», на котором будет приводиться достоверная информация по актуальным вопросам в стране. Чиновник отметил, что на данный момент в интернете распространяется много непроверенной информации, слухов и откровенных фейков.