Заявление генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга о том, что НАТО не намерено менять уровень готовности ядерных сил, потому что такой необходимости сейчас нет, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 1 февраля в социальной сети «ВКонтакте.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

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Александр Горбаруков ИА REGNUM Йенс Столтенберг

"Что и требовалось доказать. НАТО плевать на Украину. Запад не чувствует угрозы со стороны России. Вся эта истерика была завязана исключительно на экономических интересах. Америке надо было вытеснить Россию с европейского рынка. Украина же стала разменной монетой в этом деле», — считает Николай Г.

Многие пользователи пришли к выводу, что истерика вокруг специальной военной операции России не имеет под собой никаких оснований, потому что вне информационной борьбы страны НАТО не собираются предпринимать никаких серьёзных шагов по сдерживанию якобы российской угрозы.

«Да все уже давно ко всему готовы, но вот только огненный шарик уже никому не нужен будет. Тем более из-за какой-то там Украины. НАТО, Америку и Европу большая война с Россией не устраивает. Как и саму Россию. Да и любое другое государство, кроме Украины, которая, судя по всему, готова весь мир в крови утопить, лишь бы русским нагадить», — написал Сергей Л.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Некоторые комментаторы отмечают, что ядерную угрозу миру несут не Россия или НАТО, а безумный наркоман, который по случайности оказался в кресле президента крупного европейского государства.

«Просто Россия устранила главную ядерную угрозу для Европы — внезапную ядерную программу Зеленского. Стоило человеку ляпнуть об этом, как весь мир на уши встал. Это будет урок другим идиотам, которые собираются бряцать ядерными боеголовками», — обращает внимание Никита Г.

Часть людей полагает, что России расслабляться не стоит, потому что альянс не отказывается от давления на Российскую Федерацию и подобные заявления могут указывать на попытку пустить пыль в глаза.

«Усыпляют бдительность? Неужели думают, что Россия им поверит? Я скорее поверю во внезапную атаку с их стороны, как когда-то в 1941-м на нас напали немцы, чем в их миролюбивость!» — написала Нина К.

«Это они так сказали. А как на самом деле делать будут — мы прекрасно знаем. Уже обещали не расширяться в сторону России. Этим тварям верить нельзя», — поделился своим мнением Мартин К.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Ряд пользователей указывает на то, что НАТО как вело себя агрессивно по отношению к России, так оно и продолжит такую политику, несмотря на серьёзное обострение ситуации на континенте.

«Им нельзя верить! Более того, на каждое их заявление усиливать внимание! Они уже показали свою лживую природу! Пусть теперь они доказывают миру, что не несут угрозы!» — пишет Алексе В.

«Доверия уже нет никакого. Полмира называет что-то чёрным, хотя на деле это белое. А другая половина почему-то молчит и не выступает против», — отмечает Загир Х.

Напомним, 1 февраля агентство The Associated Press опубликовало материал, согласно которому генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил о том, что НАТО не намерено менять уровень готовности ядерных сил, потому что такой необходимости сейчас нет.