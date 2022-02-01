Вакцина американо-германского консорциума Pfizer/BioNTech оказалась крайне неэффективна для защиты детей 5−11 лет во время волны штамма «Омикрон» в Нью-Йорке, согласно исследованию, опубликованному 28 февраля.

Габриель Метсю. Больной ребенок (фрагмент). Около 1660

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: на пути к снятию ограничений – все новости»

Департамент здравоохранения Нью-Йорка выявил, что эффективность вакцины компании Pfizer против Covid составила 12%, вместо 68%, для детей данной возрастной группы в период распространения штамма «Омикрон» с 13 декабря по 24 января. За этот же период защита вакцины от госпитализации снизилась с 100% до 48%.

Американские пользователи Twitter обсудили новость под соответствующей публикацией The New York Times.

«Но ведь вакцина делает то, для чего была создана:|» — отмечает @mnbookman.

«Да, но родители, которые заставляли своих детей делать эти прививки, чувствуют себя хорошо, а разве не в этом все дело?» — пишет @FrozenInBemidji.

«Возможно, именно поэтому Украина сейчас так важна для Запада», — размышляет @kallinikos2x.

«Разве они уже не «экстренно одобрили» вакцину? Раздражает все это», — негодует @ds_hoffman.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

«Принесли детей в жертву большой фарме», — считает @MrBully67.

«Ну вот и все. И главное помните — не подвергайте сомнению науку», — комментирует @TheHead74.

«Но если вы прочитаете заключение исследования, они по-прежнему рекомендуют вакцину. Невероятно!» — восклицает @viniporto27.

«Но зато вакцина на 100% эффективна для выявления сторонников правительства среди наших граждан», — замечает @jamesfloodiii.

«Они все равно скажут вам, что оно того стоило…» — пишет @jhagen1988.

«Но зато вакцина на 86% эффективна в снижении естественной иммунной системы детей наряду с миокардитом и свертываемостью крови. Так что это успех для тех, кто хочет контролировать численность населения», — уверен @jtijr.

«Довольно нездорово вводить в организм ребенка что-то экспериментальное, что никогда не может быть выведено. Этого нельзя делать!» — негодует @Heatheranne_W.

Как сообщало ИА REGNUM, вакцина от COVID-19 компании Pfizer-BioNTech для детей младше пяти лет может быть доступна гораздо раньше, чем ожидалось. Уже к концу февраля в США может начаться двухдозовая вакцинация детей дошкольного возраста в рамках государственного плана.