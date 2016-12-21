9 Февраля
 
9:44

В Приднестровье за сутки выявили более 860 случаев заражения коронавирусом

В ходе 2722 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 866 случаев заражения коронавирусом. Об этом 9 февраля сообщает пресс-центр МВД ПМР.

9:40

Во Франции от COVID-19 за сутки умерли 363 человека

По данным министерства здравоохранения Франции, в стране от COVID-19 за сутки скончались 363 человека, сообщает Le Figaro.

9:15

В Казахстане за сутки выявили более 3200 заражений коронавирусом

В Казахстане за сутки выявили 2004 случая заражения коронавирусом. Об этом 9 февраля сообщает пресс-служба минздрава республики.

8:52

Общее число выявленных в мире заразившихся SARS-CoV-2 превысило 400 млн

Общее число выявленных в мире подтверждённых случаев заражения коронавирусом по состоянию на 9 февраля превысило 400 миллионов, следует из данных американского Университета Джонса Хопкинса.