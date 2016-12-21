Несмотря на продолжающееся стремительное распространение коронавирусной инфекции по миру, некоторые страны решили пойти по пути постепенного снятия ограничений.

Так, в Великобритании ещё в конце января сняли часть ограничений, введенных из-за распространения «Омикрона». Ношение масок осталось обязательным только в организациях здравоохранения. Кроме того, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об отмене обязательных ковид-паспортов.

В Швеции с 9 февраля вступило в силу решение правительства об отмене практически всех ограничений.

Минздрав Италии начал движение к отмене масочного режима. Кроме того, с 1 марта в этой стране будет увеличена максимальная разрешенная заполняемость спортивных арен.

Правительство Эстонии приняло решение упразднить с 14 февраля требование проверки ковид-документа для всех мероприятий и видов деятельности.

Между тем, по данным ВОЗ на 8 февраля, число выявленных случаев коронавируса снизилось на 17% по сравнению с предыдущей неделей, а вот количество летальных исходов выросло на 7%.

Доминирующим в мире по-прежнему является штамм «Омикрон». Его обнаруживают практически во всех странах. Мнение о том, что этот штамм способен превратить коронавирусную инфекцию в сезонное заболевание, до сих пор распространяется в сети. Однако с этим согласны далеко не все учёные.

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