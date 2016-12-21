9 Февраля
9:44
В Приднестровье за сутки выявили более 860 случаев заражения коронавирусом
В ходе 2722 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 866 случаев заражения коронавирусом. Об этом 9 февраля сообщает пресс-центр МВД ПМР.
9:40
Во Франции от COVID-19 за сутки умерли 363 человека
По данным министерства здравоохранения Франции, в стране от COVID-19 за сутки скончались 363 человека, сообщает Le Figaro.
9:15
В Казахстане за сутки выявили более 3200 заражений коронавирусом
В Казахстане за сутки выявили 2004 случая заражения коронавирусом. Об этом 9 февраля сообщает пресс-служба минздрава республики.
8:52
Общее число выявленных в мире заразившихся SARS-CoV-2 превысило 400 млн
Общее число выявленных в мире подтверждённых случаев заражения коронавирусом по состоянию на 9 февраля превысило 400 миллионов, следует из данных американского Университета Джонса Хопкинса.