На фоне специальной военной операции России правительство Украины обратилось с необычной просьбой к пользователям Twitter: пришлите нам свою криптовалюту.

Питер Брейгель Младший. Деревенский адвокат

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В серии твитов, отправленных с государственныхаккаунтов, были перечислены адреса онлайн-кошельков для биткоинов, эфириума и Tether, трех наиболее популярных криптовалют. С тех пор инвесторы пожертвовали более $22 млн в электронной валюте украинскому правительству и вооруженным силам, согласно данным компании Elliptic за 28 февраля.

Американские пользователи Twitter обсудили новость под соответствующей публикацией The New York Times.

«Убедитесь, что деньги попадают в надлежащие каналы и не используются для подкупа», — пишет @vitamixer.

«На Украине нет таких проблем», — отвечает @Uncle_Joe_x.

«Оппортунисты есть в каждом государстве. Отслеживание коллекторских действий не является дискриминационным», — указывает @vitamixer.

«Вы знаете, какой там уровень коррупции? Почитайте. Очень высокий. Под шумок, типа война, деньги украдут. Жертвуйте дальше», — комментирует @TaushkaU.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вклад

«А сколько ракет можно купить на криптовалюту?» — спрашивает @JoeSeid.

«На войну все готовы пожертвовать, а как выделить деньги для бедных детей — так нет, спасибо», — критикует @qorinuna1.

«Спонсирование террористов», — считает @1Arsenalm.

«Значит, теперь криптовалюта стала легальной?» — удивляется @importaintment7.

«Вы, парни, жертвуете нацистам, белым супрематистам и ультранационалистам. Молодцы, либералы, это очень в тему», — осуждает @PatSommers937.

Напомним, что румынский филиал международной организации UNICEF, а также представительство одного из крупнейших СМИ Румынии объявили о запуске программы гуманитарной помощи гражданам Украины, пересекшим украинско-румынскую границу и нуждающимся в продовольствии и медикаментах.