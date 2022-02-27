Президент США Джо Байден выступит 1 марта перед американцами со своим первым обращением «О положении дел в стране» на фоне протестов как внутри страны, так и за рубежом. Байден обратится к уставшим от пандемии американцам, которые также страдают из-за инфляции, напоминающей о себе в продовольственных магазинах и на бензоколонках. Ожидается, что президент подробно расскажет, как именно он планирует облегчить жизнь американских семей и восстановить экономику.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

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Отметим, что в преддверии выступления президента вокруг Капитолия в Вашингтоне были установлены ограждения, что объясняется необходимостью сдержать потенциальный протест дальнобойщиков, выступающих против обязательной вакцинации от коронавируса.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

The White House Капитолий

«Что было бы хуже? Операция двух корневых каналов, налоговый аудит и проверка простаты в один день — или выступление Байдена с речью о положении дел в стране? Легкий ответ для большинства из нас», — отмечает jdm3737.

«Этот парень и так уже 13 месяцев делает нам колоноскопию», — отвечает scott5280.

«Итак… «У нас нет никаких поводов волноваться, но мы все равно оградили Капитолий стеной и вызвали гвардию». Звучит как сознание вины! Демократы — это позор, и они должны быть изгнаны», — категоричен jmpi.

«Это не протест дальнобойщиков. Это народная колонна. На эстакадах шоссе было больше сторонников, чем тех, кто придет послушать Джо», — считает accessdenied.

«Джо Байден голосовал за каждый налог и войну со времен Вьетнама… Демократы больше заботятся о границе Украины, чем о южной границе. Мы потратили 30 триллионов долларов сверх бюджета… Что мы получили от всех этих расходов?» — спршивает jimstarr054.

«Джо…пожалуйста, покажите Америке свое мужество и лидерство, уйдя в отставку. Спасибо», — просит NotCornPop.

«Все, что вам нужно знать об этом обращению к народу: куча лжи и обмана от Байдена. Байден расскажет нации, как он помогает Украине и ставит Путина на место. Что дела в США стали намного лучше после его вступления в должность, потому что он заботится о благосостоянии и безопасности Соединенных Штатов и их граждан. Что ему пришлось иметь дело с ошибками, допущенными администрацией Трампа в Афганистане и на нашей южной границе. Другими словами, он отлично справляется со своей работой, и его вины в проблемах нет», — предсказывает chuck69.

«Это должно быть интересно. Обращение о положении дел в стране, произнесенное кем-то, кто находится в состоянии замешательства», — указывает Whatyoutalkinboutwillis.

«Все, что нам нужно знать: «Америка в глубокой беде» самая высокая инфляция с 1984 года, самые высокие цены на топливо, стоимость продуктов питания утроилась при Байдене менее чем за год, наши враги знают, что Байден слаб, у нас открытая граница, и тысячи и тысячи въезжают в Америку, многие с целями терроризма… the list goes on!» — негодует èñùfźñúf.

«Я сам вижу, в каком состоянии находится страна. США в ужасном состоянии. Мне не нужно слушать, как Байден лжет и говорит, что все замечательно. Если я хочу, чтобы мне лгали, я пойду на стоянку подержанных автомобилей», — указывает sherlockhomeless169.

«Как удобно для Байдена, что он может посвятить всю свою речь Украине и полностью избежать упоминания всех бедствий, которые он вызвал за последний год», — размышляет vert_der_ferk.

Напомним, что в США рейтинг популярности президента страны Джо Байдена продолжает падать, население настроено «глубоко пессимистично» и предпочитает, чтобы победу на предстоящих в ноябре промежуточных выборах одержали республиканцы.

Так, деятельность Байдена на посту главы государства в настоящее время одобряет 37% аиериканцев. При этом 55% граждан США заявляют о своем неодобрении его работы.