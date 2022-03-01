Вопрос о заявке Украины на вступление в Европейский союз не является одним из вопросов стратегической безопасности, так как указанное сообщество не является военно-политическим блоком. Об этом 1 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евросоюз и Украина

«Евросоюз — это не военно-политический блок, то есть в этом плане, в плане вопросов стратегической безопасности, эта тема лежит в другой плоскости», — сказал Песков, добавив, что в украинской конституции есть ориентированность на вступление в ЕС.

Читайте также: Песков оценил заявку Украины на вступление в Евросоюз

Заявление Пескова обсудили в социальной сети Facebook на странице украинской журналистки Дианы Панченко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«В РФ заявили, что не против вступления Украины в ЕС. Прекрасный повод западным партнёрам показать, наконец, на что способны. Украина закрепляет нейтральный статус, РФ выводит войска, ЕС дают нам полноправное членство», — написала Диана Панченко.

«Полное разоружение, отмена декоммунизации, денацификация и свобода слова, нейтральный статус и в ЕС. Я только за», — отреагировал Василий К.

«И на этом ЕС развалится. Ибо не вытянут они такую страну, как Украина. Хотя я от всей души желаю, чтобы Украина вступила в ЕС», — пишет Наталия К.

«Россия изначально была не против вступления Украины в ЕС. У нее было только одно абсолютно логичное для интересов Украины (не только России) требование — совместное трехсторонее (с ЕС) обсуждение переходного периода, в котором были бы обсуждены таможенные нормы, вопросы рынка и прочее. «Думающая элита» вашей страны, галопируя, решила всё разумное игнорировать. В итоге вы сейчас, может быть, и станете членами ЕС, но уже точно без Крыма и Донбасса и, не исключено — еще части восточных земель», — добавила Марьяна С.

«Только вот в каком виде и в каких границах?» — поинтересовался Саид М. о принятии Украины в Евросоюз.

«Вскоре о ЕС будут говорить в прошедшем времени…» — выразила предположение Евгения С.

«РФ не откажется от денацификации и нейтрального статуса», — написал Борис М.

«А разве Россия когда-нибудь была против ЕС? Она была против НАТО, чтобы у границ РФ не было смертельной для неё угрозы. То есть исключительно в целях личной безопасности…» — отметил Валерий О.

«Зачем сейчас ЕС страна с разрушенной инфраструктурой? Красивый ход Зеленского, но, как по мне, сейчас не то время, чтобы на это тратить свою энергию!» — подытожил Константин Я.

Читайте также: Сеть: «Ему помогут эти ляхи?» —Зеленский подписал заявку на вступление в ЕС

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление в Европейский союз.