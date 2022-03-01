1 марта 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление возглавляемого им государства в Европейский союз.

Мирослава Романенко, , 12:50 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление в Европейский союз, сообщает ТАСС. Заявление на вступление Украины в ЕС направлено украинским лидером французскому президенту Эммануэлю Макрону, поскольку Франция председательствует в Совете ЕС. Также заявка направлена главе Евросовета Шарлю Мишелю и президенту Европарламента Урсуле фон дер Ляйен.

Евроинтеграция Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Данный шаг украинское руководство совершило на фоне российской специальной военной операции, проводимой для защиты жителей Донецкой и Луганской Народных Республик.

Новость обсудили на YouTube-канале ТСН («Телевизионная служба новостей» — выпуск новостей, который выходит на украинском телеканале «1+1»).

»Такими темпами, как хочется, невозможно, Эрдоган давно туда скачет, пока бег на месте», — написал Sh Ch.

«Но это бессмысленно, Европа уже никогда этого не подпишет», — добавил rasge.

«И сколько ждать согласия всех стран? А сколько процедур, протоколов надо пройти? Это не за неделю делается», — отреагировала Тамара.

«Подписать заявление это не значит, что мы завтра проснемся в ЕС или даже через год. Черногория подписала его (Соглашение о стабилизации и ассоциации — М. Р.) ещё в 2007-м, в 2008-м (в 2010 году — М. Р.) получила статус кандидата. Сейчас 2022-й, и она все ещё в ЕС не вступила. Пока это всё популизм», — добавила Juliana K.

Евромайдан. Киев. Декабрь 2013

«А референдум будет? Зачем куда-то вступать, нам это ничего не дает, тем более с таким уровнем инфляции», — отметил Art Mari.

«Подписали бумажку, и рады!..» — с сарказмом пишет Денис.

«Ну, заявка это не членство», — отметил Dime G.

«Морковка должна висеть перед ослом», — с сарказмом добавил Яков С.

«Ну теперь заживёте!» — шутит «Что приготовить?».

«Вы что, идиоты? Те, кто это предложил? Украина уже отвечает требованиям ЕС для вступления? Критерии вступления давно известны, не позорьте страну… еще и при военном положении… Думаете, вас начнут жалеть и по головке погладят и скажут, что вы в ЕС?..» — недоумевает Ярослав Г.

«Лучше б Минские соглашения выполнил, войну закончил и прекратил убивать людей на Донбассе», — призвала Ksynichka P.

«Так вроде ужесточили правила вступления в ЕС? Надежда юношей питает? Этот вьюнош Зеленский наворотил делов, а сейчас за соломинку цепляется!» — отреагировала Надя К.

«Не примут с таким долгом», — добавила Ирина С.

«Подписал приговор Украине», — считает Ekaterina P.

«Сам себя принял в Евросоюз? Ай молодца. Может, еще и НАТО примет в Украину. Клоуны всё могут», — с сарказмом прокомментировала новость Olga M.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейского совета Шарль Мишель во время пресс-конференции по итогам 22-го Саммита Украина – ЕС President.gov.ua

«Это сейчас так важно? Кому? Зачем?..» — недоумевает Наталья М.

«Сколько лет народ Украины кормят баснями Европы и НАТО, а движение лишь в карманах правительства», — отметил Дима К.

«Он может написать ещё заявление, чтобы Украина стала… штатом США, даже если его примут прям сегодня, ничего не изменится, воевать за вас никто не собирается», — добавила Марина Г.

«Это то же самое, что пара в ЗАГС заявление подала, а на роспись жених не пришел», — иносказательно выразился Samsung J320.

«Думает, что его это спасёт», — выразился о Зеленском «Жизнь это Время».

«В ЕС Украина не станет жить лучше», — пишет Ростик Г.

«И сразу готовить 80 млрд, как Греции, спасая экономику», — добавил один из участников обсуждения.

«И вот… [зачем] он это делает?! Только начались переговоры [с Россией]! Я… [ничего] не понимаю…» — подытожил Андрей М.

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