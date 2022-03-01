Слова депутата Госдумы от Крымского региона Михаила Шеремета («Единая Россия»), заявившего, что президент России Владимир Путин, начав специальную военную операцию по демилитаризации Украины, на сутки опередил вторжение украинской армии в республики Донбасса, спровоцировали широкий общественный резонанс. Написано очень много комментариев в поддержку главы государства. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

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"Я думаю, что ситуация с санкциями вряд ли поменялась бы, если бы первыми начала Украина. Нашли бы другие причины, опыт с грузинами они учли. А так — сохранили много жизней», — отмечает М.

«Дай Бог нашему президенту и нашей армии сил, терпения и удачи!» — пожелал Юрий.

«Путин — стратег и большая умница! Здоровья ему!» — соглашается Виктор.

«Гордость наша», — соглашается Татьяна Янсон.

«Умничка, просто молодец. Он все предвидит заранее», — считает Светлана Ускова.

«Сутки, не сутки, но то, что поперли бы, вне всякого сомнения. Не зря их Запад оружием накачивал и войска стянули к Донбассу. Поэтому и воют все эти … Опять облом у них вышел», — замечет Сергей Мазаев.

Mil.gov.ua Военная техника ВСУ

«Я так и предполагала. И если бы случилось уничтожение укронацистами Донбасса — Путину бы этого не простили», — рассуждает Ирина Петрова.

«Терпения ВВП и нам мудрости в наших поступках», — написала Светлана Прокопьева.

«Великий шахматист! Браво Путину», — поддерживает Юрий Степанов.

«Владеешь информацией — владеешь ситуацией! Владеешь ситуацией — контролируешь время! Контролируешь время — принимаешь правильные решения!» — написал Сергей Колобаев.

Весьма эмоционально и прямолинейно высказался на странице соцсети «ВКонтакте» Станислав Дудин:

«Так Путин знал об этом, поэтому и провёл эту операцию, а не сделай этого Путин, было бы наломано много дров, мало ещё кто из россиян знает, что пиндосы на днях хотели впендюрить хохлам атомное оружие и с их помощью открыть с Россией атомную войну. Пиндосам то что??? А тут бы погибли две страны, и пиндосы бы только потирали ручки. Но гениальный Путин и здесь обломал пиндосню сраную, и теперь пиндосы умылись своими соплями!!!»

«Спасибо, за нами всегда правда. Победа и мир наконец-то наступят на многострадальной Украине», — считает Валентина Пучкова.

«Слишком много жизненных приоритетов сошлись в одну точку в те дни. И не оставалось ни одного аргумента, чтобы оправдать те противоправные действия, которыми оперировали Зеленский и его приспешники. В своих преступлениях они зашли так далеко, что дорог был каждый час. И этот час настал», — поделился мнением М.

«Владимир Владимирович, как всегда, на высоте», — считает Наталья Крутова.

«Если бы Путин не начал операцию, то Донбасс бы стерли с лица земли и зачистили полностью от детей, стариков, женщин. И установили бы там новейшее американское вооружение», — замечает Светлана Данилевская.

«Дай Бог здоровья двум президентам, Путину и Лукашенко. Все остальные по сравнению с ними мелюзга, только и могут стравливать народы, а потом вводить санкции. Бог там, где правда», — пишет Валентина П.

«Страшно подумать, что было бы, если ВСУ пошли на штурм Донбаса ! А затем и Крыма! Мое уважение президенту за его правильное и своевременное решение!» — отмечает Юрий Лопатников.

Mil.ru Российские солдаты

Слова поддержки звучат и в адрес российской разведки.

«Наши ребята из разведки и ФСБ столько жизней уже спасли. У них работа тихая, о многих достижениях и не узнаем. Красавчики! Как и ПВО, и РЛУ! И другие подразделения! Вы молодцы!» — замечает Ирина Александровна.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что если бы на сутки наш президент опоздал с военной операцией, то в атаку пошла бы украинская армия, РИА Новости заявил депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет. По его словам, Украина «неизлечимо больна, став обителью и прогрессирующим рассадником фашистской чумы».

Согласно опросу ВЦИОМ, поддерживают решение президента РФ о подписании договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Россией и ДНР и ЛНР 78% участников.

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