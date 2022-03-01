Сеть: если бы Путин не начал операцию, то Донбасс бы стерли с лица земли
Слова депутата Госдумы от Крымского региона Михаила Шеремета («Единая Россия»), заявившего, что президент России Владимир Путин, начав специальную военную операцию по демилитаризации Украины, на сутки опередил вторжение украинской армии в республики Донбасса, спровоцировали широкий общественный резонанс. Написано очень много комментариев в поддержку главы государства. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные.
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"Я думаю, что ситуация с санкциями вряд ли поменялась бы, если бы первыми начала Украина. Нашли бы другие причины, опыт с грузинами они учли. А так — сохранили много жизней», — отмечает М.
«Дай Бог нашему президенту и нашей армии сил, терпения и удачи!» — пожелал Юрий.
«Путин — стратег и большая умница! Здоровья ему!» — соглашается Виктор.
«Гордость наша», — соглашается Татьяна Янсон.
«Умничка, просто молодец. Он все предвидит заранее», — считает Светлана Ускова.
«Сутки, не сутки, но то, что поперли бы, вне всякого сомнения. Не зря их Запад оружием накачивал и войска стянули к Донбассу. Поэтому и воют все эти … Опять облом у них вышел», — замечет Сергей Мазаев.
«Я так и предполагала. И если бы случилось уничтожение укронацистами Донбасса — Путину бы этого не простили», — рассуждает Ирина Петрова.
«Терпения ВВП и нам мудрости в наших поступках», — написала Светлана Прокопьева.
«Великий шахматист! Браво Путину», — поддерживает Юрий Степанов.
«Владеешь информацией — владеешь ситуацией! Владеешь ситуацией — контролируешь время! Контролируешь время — принимаешь правильные решения!» — написал Сергей Колобаев.
Весьма эмоционально и прямолинейно высказался на странице соцсети «ВКонтакте» Станислав Дудин:
«Так Путин знал об этом, поэтому и провёл эту операцию, а не сделай этого Путин, было бы наломано много дров, мало ещё кто из россиян знает, что пиндосы на днях хотели впендюрить хохлам атомное оружие и с их помощью открыть с Россией атомную войну. Пиндосам то что??? А тут бы погибли две страны, и пиндосы бы только потирали ручки. Но гениальный Путин и здесь обломал пиндосню сраную, и теперь пиндосы умылись своими соплями!!!»
«Спасибо, за нами всегда правда. Победа и мир наконец-то наступят на многострадальной Украине», — считает Валентина Пучкова.
«Слишком много жизненных приоритетов сошлись в одну точку в те дни. И не оставалось ни одного аргумента, чтобы оправдать те противоправные действия, которыми оперировали Зеленский и его приспешники. В своих преступлениях они зашли так далеко, что дорог был каждый час. И этот час настал», — поделился мнением М.
«Владимир Владимирович, как всегда, на высоте», — считает Наталья Крутова.
«Если бы Путин не начал операцию, то Донбасс бы стерли с лица земли и зачистили полностью от детей, стариков, женщин. И установили бы там новейшее американское вооружение», — замечает Светлана Данилевская.
«Дай Бог здоровья двум президентам, Путину и Лукашенко. Все остальные по сравнению с ними мелюзга, только и могут стравливать народы, а потом вводить санкции. Бог там, где правда», — пишет Валентина П.
«Страшно подумать, что было бы, если ВСУ пошли на штурм Донбаса ! А затем и Крыма! Мое уважение президенту за его правильное и своевременное решение!» — отмечает Юрий Лопатников.
Слова поддержки звучат и в адрес российской разведки.
«Наши ребята из разведки и ФСБ столько жизней уже спасли. У них работа тихая, о многих достижениях и не узнаем. Красавчики! Как и ПВО, и РЛУ! И другие подразделения! Вы молодцы!» — замечает Ирина Александровна.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что если бы на сутки наш президент опоздал с военной операцией, то в атаку пошла бы украинская армия, РИА Новости заявил депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет. По его словам, Украина «неизлечимо больна, став обителью и прогрессирующим рассадником фашистской чумы».
Согласно опросу ВЦИОМ, поддерживают решение президента РФ о подписании договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Россией и ДНР и ЛНР 78% участников.
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