На фоне ситуации на Украине журналист INQUIRE Шант Месробиан написал в Twitter, что, по его мнению, обществом легко манипулировать за счет привлекательной идеи о причислении себя к команде защитников мира.

Иван Шилов ИА REGNUM США

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«Невероятно, как быстро можно заставить либералов посвятить всю свою жизнь делу, о котором еще день назад они не задумывались ни на секунду, если убедить их, что это самый новый и лучший способ доказать, что они находятся в команде «Хороших людей», — написал Месробиан в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пропаганда

Американские пользователи социальной сети бурно прокомментировали громкое заявление журналиста.

«Отличное замечание! Строго говоря, им даже не обязательно быть в команде «хороших людей», им просто нужно четко дать понять, что они не могут ассоциироваться с командой «плохих людей». В результате мы видим язвительные замечания людей, которые никогда ранее не высказывали свою позицию по этому вопросу и вообще не имели ее», — соглашается @mkrtchiyan.

«Не обладая способностью к критическому мышлению, они просто оседлали волну массовых эмоций. На самом деле проблема в том, что существуют орды людей, которые не думают, прежде чем принять ту или иную сторону и горячо ее защищать, и поэтому становятся инструментами в руках лидеров, которые используют массовую истерию, чтобы оставаться у власти», — поддерживает @ParulSinhadel.

«Это называется женская чувствительность. Мы живем в женском мире. Наслаждайтесь», — считает @JasonOlympics.

«Смешно, что либералы так отстаивают Украину. Я могу скинуть им пять статей про то, как США вторглись в Ливию и разорили ее, и они только скажут: аххххх, вернулся Барак Обама. Но если СМИ говорят им беспокоиться об Украине, они сразу: давай скорей наставим ядерное оружие на Россию и побьем всех невакцинированных», — комментирует @SafetyPropagan1.

«От протестов по поводу COVID до Украины. Без антракта», — подчеркивает @OrdinaryDissent.

«Существа, которыми так легко манипулировать, поощряя или лишая собачьих лакомств за статус, очевидно, сами весьма неуверенны в себе. Похоже, тщеславие преобладает над последовательностью принципов и этики. Это не совсем команда «Хороших людей». Скорее, это стая преданных пуделей», — отвечает @KingBaeksu.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Антироссийская пропаганда

«Эта война стала для меня открытием. Сигнализирование о добродетели всегда было отличительной чертой истеблишмент-либералов, но дело не только в этом. Это прочно укоренившийся нарциссизм. Даже конфликт, находящийся в другом мире, с участием людей и мест, о которых они ничего не знают, должен быть связан с ними», — негодует @safedependable.

«Смешно, что людей можно заставить забыть об этом так же быстро, как они заинтересовались этим, и они будут удивлены тем, кто все еще увлечен этой темой год спустя», — указывает @empathyhaver.

«Процесс либерализма требует постоянного нарциссического оправдания собственной значимости», — размышляет @imperialsvbject.

Напомним, что журналист белорусского Общенационального телевидения (ОНТ) Игорь Тур в своем телеграм-канале написал, что Соединенные Штаты и другие страны Запада все время ведут политику двойных стандартов.

В качестве примера такой двуличности Запада белорусский журналист приводит обложку журнала TIME 1999 года, когда США вели бомбардировки Югославии, заглавная статья которого называлась: «Массированные бомбардировки открывают двери к миру».

«Это о двуличии США и Запада. Никто не осуждал, никто не выражал озабоченность. Все радостно «несли мир». Накрывая Югославию ковром бомб», — написал он в своем сообщении.