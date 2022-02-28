Решение президента России Владимира Путина подписать «указ о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций» стало поводом для обсуждения в интернете. Граждане выразили своё мнение 28 февраля в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Ответные санкции

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые санкции Запада и ответные ограничения России — все новости»

«Хорошо смеётся тот, кто смеётся последним! Россия всегда думает и продумывает свои ходы! Европа и США признают уже, что Россия готовилась к санкциям! Сейчас эти санкции ударят по самим жителям Европы и Америки. Косвенно, конечно, но ударят. Рано или поздно. Россия будет жить обособленно», — отмечает Ирина С.

Многие пользователи не сомневаются в том, что российская экономика сможет найти выход из сложной ситуации, ведь прошлые санкции не смогли сломить Россию.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Запад сам растянул свои санкции на долгое время, позволив тем самым России адаптироваться под суровые условия. Теперь наша страна обладает таким мощным иммунитетом, который не только никто сломить не сможет, но скорее сама Россия начнёт переписывать правила на международном рынке», — указывает Сергей И.

Некоторые комментаторы беспокоятся, что реальные меры по борьбе с последствиями антироссийских санкций будут оплачиваться из кармана простых граждан России.

«Центральный банк России неожиданно повысил ключевую процентную ставку до 20%. Это и есть специальные экономические меры? Потрясти с населения побольше денег, чтобы дыры забить? А не лучше ли потрясти российских олигархов?» — задаётся вопросом Мартин Д.

«Пока что российскую экономику не на шутку трясёт. Уверенности такая картина однозначно не внушает. Хотя, наверное, если она не рухнула в первый день западной атаки, то и дальше не рухнет. Это главное, но хотелось бы видеть ещё и устойчивый рост», — пишет Андрей Б.

Часть людей полагает, что Россия должна не только выдержать удар по своей экономике, но и ответить на это экономическим ростом и повышением благосостояния российских граждан.

«Россия пока санкции против них ответные не вводила. Так только, по мелочи. Но им точно мало не покажется, когда руководство страны решит включить контрсанкции. С 2008 года Российская Федерация находится под санкциями, но пока что она одна из сильнейших стран мира. Теперь, когда будут введены все санкции Запада, Россия начнёт долгожданный взлёт», — считает Aida S.

Ряд пользователей указывает на то, что России следует основательно встать на свои собственные ноги, отказаться от экономической и политической зависимости стран Запада.

«Если российская элита наконец-то начнёт вести национальную политику, перестанет ориентироваться на Запад, тогда и начнётся рост экономических показателей. А пока что Россия отчаянно сдерживает удары. Дай Бог, чтобы выдержала и пошла в контрнаступление!» — написал Vasilii L.

Напомним, 28 февраля на сайте президента России была опубликована информация, согласно которой российский лидер Владимир Путин подписал «указ о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций». Документ обязывает участников внешнеэкономической деятельности продавать 80 процентов от валютных зачислений из-за рубежа, полученных с 1 января этого года, запрещает операции по передаче от резидентов в пользу нерезидентов валюты в качестве займа, а также зачислять резидентам иностранную валюту на свои счета, открытые в банках и организациях за рубежом.