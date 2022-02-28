Призыв украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы к иностранцам, которые хотят оборонять Украину, вступить в новое подразделение «Интернациональный легион территориальной обороны», вызвал бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение об этом 28 февраля в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия Украины

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«Хотят постепенно втянуть всех в это дело. Тихой сапой. Вижу заголовки: «Матери Прибалтики, Франции и Польши скорбят и т. д. и т. п.», — написал Di M.

Многие пользователи расценили такой призыв как попытку скрыть использование наёмников на территории Украины. Граждане уверены, что Киев всеми правдами и неправдами пытается затянуть течение боевых действий, пытаясь тем самым вымотать российские войска, участвующие в специальной военной операции по защите Донбасса.

Кабинет министров Украины Дмитрий Кулеба

«Кулеба, что, решил наёмников нанять? А деньги откуда возьмёте? А кто будет руководить ими? Или на самотёк всё пустить собираетесь? Украине нужно продолжение войны, иначе бы все нацисты уже давно сложили оружие», — считает Николай П.

Некоторые комментаторы отмечают, что у Киева не так уж и много денег, чтобы содержать армию наёмников, да и не успеет иностранная помощь подоспеть, ведь российская армия совсем скоро очистит Киев от нацистской хунты.

«И побежали забесплатно наёмники воевать на Украину. Ага, конечно. Ясное дело, если натовцы под видом наёмников будут отправлять военных, но это очень опасно для них. Да и необходимости нет. Киев сегодня-завтра уже падёт», — пишет Татьяна Б.

Часть людей удивляется такими просьбам о помощи, ведь украинские политики долгие годы заверяли весь мир, что у Киева самая мощная армия в Европе.

«Куда подевалась самая мощная армия Европы?» — вопрошает Геннадий Г.

«А куда же украинская армия подевалась? Так бодро готовились, автоматами деревянными размахивали. Где все эти защитники? Свои солдаты сбежали? В очередях на погранпереходах стоят, судя по ТВ репортажам», — отмечает Александр Б.

«Сильной армии помощь не нужна. Ведь вы же сами всем говорили, что вы самая сильная армия Европы, защита европейцев. А сейчас что изменилось?» — задаётся вопросом Людмила Н.

Ряд пользователей указывает на то, что никакие наёмники Киеву не помогут, если свои же вооружённые силы не собираются отстаивать интересы этой преступной власти.

«Украина сдаёт город за городом. Причём российская армия бьётся не в полную силу. Бандеровцы они и в Африке бандеровцы, способны лишь население мирное терроризировать. Как только повстречались с достойным противником, тут же в шаровары наложили», — указывает Алексей В.

Нашлись и те, кто уверены, что Запад будет держаться от Украины подальше, чтобы не допустить развязывания новой мировой войны.

«Украина активно провоцирует третью мировую войну», — считает Diana S.

«Помощь иностранцев будет оцениваться как помощь НАТО. И это приведёт весь мир к третьей мировой. Вы думайте, прежде чем просить другие государства о помощи. Единственная нормальная развязка во всей этой ситуации для Украины — это сложить оружие и сесть за стол переговоров. Либо же бежать», — поделился своим мнением Vitali S.

Напомним, 28 февраля украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал в Twitter иностранцев, которые хотят оборонять Украину, вступить в новое подразделение «Интернациональный легион территориальной обороны».