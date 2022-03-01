Материал агентства Bloomberg, согласно которому доллар и евро подскочили до исторических максимумов на рынке Forex и сейчас торгуются примерно по 107,5 и 122 рубля, вызвало дискуссию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 28 февраля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика России

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"Ничего хорошего, конечно. Но если выбирать между нашими жизнями и курсом, то выбор очевиден. Давайте без иллюзий, нас уже давно окружали базами, и оставалось совсем немного, чтобы устроить нам снова 90-е годы. Но в этот раз уже без шанса на восстановление», — отмечает Валентина К.

Многие пользователи пришли к выводу, что события, развернувшиеся на российской границе, неминуемо отразились на экономической ситуации в стране, но это издержки, которые не идут ни в какое сравнение с тем, что на себе испытывали жители Донбасса.

«Мы тут по краю, возможно, третьей мировой войны ходим, а вас доллар заботит. Поражаюсь я на людей», — пишет Святослав С.

«Россия спасает людей! У детских жизней в Донбассе нет цены, они бесценны. Поэтому курс валют — последнее о чём приходится думать, пока российские солдаты освобождают украинскую землю от нацистской нечисти. Дай бог, чтобы скорее наступил мир. Тогда и про экономику подумаем», — пишет Валентин А.

Mil.ru Российская армия

Некоторые комментаторы отмечают, что проблемы в экономике России могут создать проблемы в том числе и для российской армии.

«Российские власти обязаны сделать всё, чтобы избежать негативного сценария. Российская экономика должна быть крепкой. За спиной нашей армии должно стоять крепкое государство. Пробитие экономики способно потопить весь государственный корабль», — отмечает Георгий Н.

Часть людей не сомневается, что российские власти ожидали всех этих экономических проблем и заранее к этому подготовились.

«По фигу совсем. Как поднялся, так и упадет. Наша нацвалюта не привязана ни к каким конкретно показателям. Чудо-Юдо Центробанк что-нибудь придумает, как всегда», — считает Елена Б.

«Это сделано для того, чтобы люди, как стадо ослов, не бежали, сломя голову, снимать свои копейки со счетов, начитавшись всяких прогнозов. Экономика России будет стабильна. Курс, возможно, будет ещё какое-то время ходить туда-сюда, но с экономикой нашей страны всё будет в порядке! Спекулянтам не дадут развернуться», — уверен Ярослав Б.

Дарья Драй ИА REGNUM Продавцы и покупатели в масках в магазине одежды.

Ряд пользователей указывает на то, что российскому народу нельзя уповать только на государство, надо и своей головой тоже думать.

«Рубль не мог не затрещать на фоне последних событий. Только последний дурачок не знал, что так будет. Все должны были подготовиться к этому. Тот, кто не успел, тот сам виноват, это его проблемы», — поделился своим мнением Дмитрий И.

Дарья Антонова ИА REGNUM В супермаркете

Нашлись и те, кто призывают российские власти не возлагать все экономические тягости исключительно на плечи российского народа. Простые люди должны знать, что они вместе с руководством России по одну сторону баррикад, пишут граждане.

«Простые люди не должны страдать из-за пертурбаций! Власти должны сделать так, чтобы даже в эти трудные времена благосостояние российского народа росло. Иначе народный гнев обрушится на власти, а это угроза существованию государства! Относитесь с уважением к людям! Тогда они ответят взаимностью!» — обращается Лидия И.

Напомним, 28 февраля агентство Bloomberg опубликовало материал, согласно которому доллар и евро подскочили до исторических максимумов на рынке Forex и сейчас торгуются примерно по 107,5 и 122 рубля.