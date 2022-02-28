Решение Европейского союза запретить воздушным судам российских перевозчиков приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение об этом 28 февраля в социальной сети «ВКонтакте».

Аэродром (1961 г.) На картине — Ту-104, Ил-18. Нисский Г.Г

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"Ну закрыли? Всё закрыли? Точно? Ничего не забыли, не упустили? Что, проще стало? Ну теперь и от нас зеркальных люлей получите. Ждите!» — написал Стас К.

Многие пользователи уверены, что данное решение носит взаимоневыгодный характер, причём Европа потеряет куда больше, нежели России, чья территория занимает куда большие территории.

«Опять назло бабушке уши отмораживают. Разве они не понимают, что им самим от этого хуже будет?» — задаётся вопросом Порфирий Р.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Агрессор

Некоторые комментаторы отмечают, что в отличие Европейского союза, который занимается самобичеванием, такие страны, как Турция, ведут себя куда как сдержаннее, находя для себя выгоду в сложившихся условиях.

«Зато турки молодцы, этим летом в плюсе будут. А все, кто закрыл воздушное пространство для России, завопят скоро. Глупо перед туристическим сезоном заниматься такой ерундой. Ну все, кто прогнулся под американцев, сами приняли решение. Причём США экономические потери для Европы компенсировать не собираются», — указывает Андрей З.

Часть людей полагает, что ответное закрытие воздушного пространства России для Евросоюза станет для европейских жителей настоящей экономической и логистической катастрофой.

«Важно, чтобы и наши закрыли небо для Запада. Экономические потери для России совсем незначительные, ведь мы и так обрываем связи с Европой и США, а вот для Евросоюза теперь летать в азиатский регион будет непросто», — пишет Роман К.

Ряд пользователей убежден, что совсем скоро ЕС сменит гнев на милость, перестанет вспоминать про Украину, и продолжит как ни в чём не бывало осуществлять экономическое взаимодействие с Российской Федерацией.

«Уверен, что такой запрет продлится недолго. Как только специальная военная операция России по защите Донбасса будет успешно завершена, тут же начнутся разговоры о возвращении к прежней жизни. Европейцы — люди практичные», — отмечает Дмитрий М.

Отдельные комментаторы стали возмущаться тем, что лично им теперь будет тяжело добраться до европейских стран. Но нашлись и те, кто разъяснили недовольным гражданам, что есть вещи и поважнее, чем путешествия в Европу.

«Ну спасибо, блин. Как теперь в Европу летать? Европа отгородилась от России, но это вина властей, а не простых людей», — поделилась своим мнением Виктория П.

«Предлагаю тем, кто поддерживают НАТО, ЕС и Украину, собрать свои манатки и свалить из ненавистной вам России. Чего сидите и ноете, раз вам так не нравится всё, что в нашей стране происходит? Когда Украина восемь лет вела войну против мирного населения, вам было наплевать. А как только сомкнулась перспектива отдыха за бугром, вам тут же поныть захотелось», — отмечает Ефросинья Е.

«Единственный плюс о такого решения всё-таки есть. Распространение коронавируса при закрытом небе сильно затормозится», — считает Валерий М.

Напомним, 28 февраля на сайте Официального журнала ЕС был опубликован документ, согласно которому Европейский союз запрещает воздушным судам российских перевозчиков приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС.