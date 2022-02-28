ТВ в США вместо комедийного шоу пригласила украинский хор из Нью-Йорка
Американская программа Saturday Night Live по возвращению в эфир после почти месячного перерыва отказалась от традиционного комедийного диалога в начале шоу и предоставила место украинскому хору из Нью-Йорка, который исполнил «Молитву за Украину».
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После окончания песни камеры показали как свечи на столе перед хором образуют слово Киев. С каждой стороны стола стояли букеты подсолнухов, украинского национального цветка.
Американские интернет-пользователи обсудили новость под соответствующей публикацией The Washington Post.
«Они выбрали неправильный способ противостоять России. Есть более эффективный и более раздражающий способ борьбы с Россией. Что действительно ударит по России, так это если все западные люди объединятся вокруг настоящих западных ценностей. «Права ЛГБТ+» — вот самые важные «ценности и с трудом завоеванные свободы», отличающие «нас» от президента России Владимира Путина, написал в пятницу Ричард Мур, глава MI6, секретной разведывательной службы Великобритании. Мур не уточнил, относится ли употребленное им слово «мы» к Соединенному Королевству, англосаксам или всему Западу. Он выразил свои чувства в Твиттере, связав свои замечания с продолжающимся конфликтом между Россией и Украиной», — напоминает Hangoverov.
«Теперь у нас новости про SNL. Хотя это предсказуемо. Ультраправые всегда появляются, когда появляется статья о SNL», — негодует mmmmarta.
«Развлечения — это их смысл жизни», — отвечает Democracy Taken for Granted.
«Такая красивая, пронзительная и проникновенная дань уважения осажденной Украине — у меня наворачивались слезы при прослушивании этого впечатляющего припева. Спасибо, SNL за это особенное открытие и за свечи с надписью «Киев», — растрогана Rebecca R.
«Несмотря на то, что некоторые недавние шоу SNL были неудачными, они также создали и классический материал. Две сценки «Back Jeopardy», первая с Томом Хэнксом и вторая с Чедвиком Босманом, выделяются как чрезвычайно умные и хорошо исполненные. Оригинальный состав SNL был великолепен, но у них были и неудачные шоу», — отмечает VirtualGreg.
«Я наблюдаю за тем, как Митт Ромни делает трогательные замечания о защите нашей свободы в контексте ситуации на Украине. Жаль, что он отказывается привнести тот же дух в защиту избирательных прав американцев», — подчеркивает DownWith.
«Я пропустил программу, но только что посмотрел припев. До сих пор борюсь со слезами. Очень, очень красиво. Я понимаю, что это как-то несочетаемо (глупое комедийное шоу и хор) — но кого это волнует. Серьезно, по большому счету, какая разница. Это было прекрасно. Спасибо участникам хора и Saturday Night Live за то, что выделили место для этого», — благодарит sIKKYfIRE.
«SNL практически перестала быть смешной после первых пяти лет своего существования. У него были свои моменты в 1980-х годах с такими выдающимися талантами, как Эдди Мерфи, но после увольнения Норма Макдональда шоу стало невозможно смотреть», — считает VietVet.
«Торжественное представление на 100% уместно в это время. Но я не думаю, что для комедийного шоу уместны такие торжественные выступления. Комедийное шоу не должно превращаться в серьезное представление, которое полностью противоречит тому, чем SNL себя представляет. Вместо этого в тайм-слоте SNL должно транслироваться какое-то другое шоу, не SNL», — уверен always bubious.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель России в Организации объединенных наций Василий Небензя обратил внимание, что заявления о якобы неизбирательном применении силы ВС РФ и ударах по мирным объектам на Украине в ходе российской военной операции по защите Донбасса не соответствуют действительности.