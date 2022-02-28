Американская программа Saturday Night Live по возвращению в эфир после почти месячного перерыва отказалась от традиционного комедийного диалога в начале шоу и предоставила место украинскому хору из Нью-Йорка, который исполнил «Молитву за Украину».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина и США

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После окончания песни камеры показали как свечи на столе перед хором образуют слово Киев. С каждой стороны стола стояли букеты подсолнухов, украинского национального цветка.

Американские интернет-пользователи обсудили новость под соответствующей публикацией The Washington Post.

Скриншот страницы Youtube канала «Saturday Night Live» Украинский хор исполняет «Молитву за Украину»

«Они выбрали неправильный способ противостоять России. Есть более эффективный и более раздражающий способ борьбы с Россией. Что действительно ударит по России, так это если все западные люди объединятся вокруг настоящих западных ценностей. «Права ЛГБТ+» — вот самые важные «ценности и с трудом завоеванные свободы», отличающие «нас» от президента России Владимира Путина, написал в пятницу Ричард Мур, глава MI6, секретной разведывательной службы Великобритании. Мур не уточнил, относится ли употребленное им слово «мы» к Соединенному Королевству, англосаксам или всему Западу. Он выразил свои чувства в Твиттере, связав свои замечания с продолжающимся конфликтом между Россией и Украиной», — напоминает Hangoverov.

«Теперь у нас новости про SNL. Хотя это предсказуемо. Ультраправые всегда появляются, когда появляется статья о SNL», — негодует mmmmarta.

«Развлечения — это их смысл жизни», — отвечает Democracy Taken for Granted.

«Такая красивая, пронзительная и проникновенная дань уважения осажденной Украине — у меня наворачивались слезы при прослушивании этого впечатляющего припева. Спасибо, SNL за это особенное открытие и за свечи с надписью «Киев», — растрогана Rebecca R.

«Несмотря на то, что некоторые недавние шоу SNL были неудачными, они также создали и классический материал. Две сценки «Back Jeopardy», первая с Томом Хэнксом и вторая с Чедвиком Босманом, выделяются как чрезвычайно умные и хорошо исполненные. Оригинальный состав SNL был великолепен, но у них были и неудачные шоу», — отмечает VirtualGreg.

«Я наблюдаю за тем, как Митт Ромни делает трогательные замечания о защите нашей свободы в контексте ситуации на Украине. Жаль, что он отказывается привнести тот же дух в защиту избирательных прав американцев», — подчеркивает DownWith.

«Я пропустил программу, но только что посмотрел припев. До сих пор борюсь со слезами. Очень, очень красиво. Я понимаю, что это как-то несочетаемо (глупое комедийное шоу и хор) — но кого это волнует. Серьезно, по большому счету, какая разница. Это было прекрасно. Спасибо участникам хора и Saturday Night Live за то, что выделили место для этого», — благодарит sIKKYfIRE.

«SNL практически перестала быть смешной после первых пяти лет своего существования. У него были свои моменты в 1980-х годах с такими выдающимися талантами, как Эдди Мерфи, но после увольнения Норма Макдональда шоу стало невозможно смотреть», — считает VietVet.

«Торжественное представление на 100% уместно в это время. Но я не думаю, что для комедийного шоу уместны такие торжественные выступления. Комедийное шоу не должно превращаться в серьезное представление, которое полностью противоречит тому, чем SNL себя представляет. Вместо этого в тайм-слоте SNL должно транслироваться какое-то другое шоу, не SNL», — уверен always bubious.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель России в Организации объединенных наций Василий Небензя обратил внимание, что заявления о якобы неизбирательном применении силы ВС РФ и ударах по мирным объектам на Украине в ходе российской военной операции по защите Донбасса не соответствуют действительности.