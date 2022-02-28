На фоне ситуации на Украине президент США Джо Байден заявил, что ни одни санкции, введенные против России, не подействуют немедленно.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джо Байден. Санкции

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«У вас есть два варианта. Начать третью мировую войну, то есть вступить в физическую войну с Россией. Но мы также можем сделать так, чтобы Россия заплатила высокую цену за то, что она действует вразрез с международным правом», — заявил Байден в интервью.

Напомним, что ранее глава Белого дома объявил о санкциях против России, в том числе были введены меры против еще четырех крупных российских банков, включая ВТБ, а также стало известно о введении ограничений на экспорт.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«НАТО не является единым. Германия втянула себя в неприятности с Россией, попав в зависимость от российского природного газа. Теперь они, похоже, не решаются ввести санкции, заблокировав использование SWIFT», — пишет danielhodges571.

«Это также привело бы к прекращению платежей за российскую нефть и газ, что остановит российский экспорт нефти и газа, что бросит ручную гранату в экономику Германии, что вызовет вторичные взрывы по всей Европе и Америке», — отвечает frontman.

«Байден ранее признался всем, что он знал, что санкции ничего не дадут. Затем он заявил то, что известно многим: эскалация влечет за собой глобальный конфликт. Байден должен уйти в отставку», — призывает paulallen585.

«Был и третий вариант. Сохранение энергетической зависимости от США, что давало Европе возможность отказаться от зависимости от России», — считает chiefofthewaponi.

«Согласно широкому кругу информационных источников, США импортируют из России от 150 000 до 200 000 баррелей в день. Кто-нибудь ответит, как такое возможно, если всего 1,5 года назад при президенте Трампе США были энергетически независимы и являлись ведущим производителем энергии в мире», — напоминает AL.Lopez.

«Я работаю в нефтяной промышленности в Техасе уже несколько десятилетий. Давайте проясним ситуацию. США независимы от нефти. Мы являемся производителем нефти №1 в мире. Но нефть в США — это товар, которым владеют корпорации, а не правительство или народ. Поскольку американская нефть является товаром, она продается на мировых товарных биржах. По сути, она продается тому, кто предложит самую высокую цену в любой точке мира. Американские производители нефти продают свою нефть тому, кто предложит самую высокую цену, а это зачастую Китай и Европа. Поэтому американская нефть экспортируется в зарубежные страны. Это снижает предложение в стране, поэтому американским нефтеперерабатывающим заводам приходится покупать иностранную нефть. Американские нефтеперерабатывающие заводы должны покупать нефть на мировых биржах. Они будут покупать ее там, где смогут получить лучшую сделку, что включает в себя страны ОПЕК+, такие как Россия. Нефтяная независимость США будет иметь стратегическое значение для страны только в том случае, если правительство не разрешит экспорт американской нефти. Такой запрет на экспорт американской нефти был введен в 70-х годах прошлого века и лишь недавно отменен конгрессом, в 2015 году. Лично мне это не нравилось, потому что корпорации хотели иметь возможность продавать нефть иностранным государствам по самой высокой цене. Теперь нефть можно продавать и экспортировать, как любой другой товар в США. Это также приводит к тому, что цена на американскую нефть определяется на уровне мировых цен, что еще больше влияет на ценовые игры ОПЕК+», — объясняет texan-oil-man078.

«Видя, что санкции, которые должны были предотвратить ситуацию на Украине, не сработали, кукловоды, контролирующие Байдена, теперь говорят, что санкции должны были быть долгосрочными, что нет никакого немедленного краткосрочного результата. Остался ли еще кто-нибудь, кто верит хоть одному слову, сказанному Байденом?»— задает риторический вопрос BlueBoomerang.

«Возврат к энергетической политике президента Трампа вывел бы Россию из энергетического бизнеса. Мы можем вернуть их в экономический коллапс 1991 года», — считает FranNC471.

«Байден накладывает санкции на все наши доходы в связи с высоким уровнем инфляции и стоимости энергии. Только мои расходы на коммунальные услуги и топливо значительно возросли», — делится OldTexan (backup).

«Соединенные Штаты спускаются в унитаз с огромной скоростью… по моему мнению, это делается специально», — отвечает sherlockhomeless169.

«Санкции Байдена не включают прекращение закупок российской нефти и природного газа. Так что, по сути, у санкций нет зубов», — уверен censoredbyabcnews.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объявила о планах США ввести персональные санкции против главы МИД России Сергея Лаврова и российского лидера Владимира Путина. Об аналогичных санкциях также объявили Канада и Евросоюз. Предполагается, что активы Путина и Лаврова будут заморожены, а им самим будет запрещен въезд в страны, наложившие санкции.