Европейский союз намерен в рамках объявленной военной помощи предоставить Киеву среди прочего боевые самолеты. Об этом в ходе брифинга по итогам видеоконференции с участием руководителей внешнеполитических ведомств ЕС заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия Украины

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«Мы намерены поставлять оружие, в том числе боевые самолеты», — слова Борреля приводит 27 февраля РИА Новости.

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Новость обсудили на страницах издания «ШарийNET» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Многие задались вопросом, как ЕС собирается поставить боевые самолеты на Украину, а также какие летчики сядут за штурвал этих самолетов с учетом того, что может понадобиться переобучение, а также — с каких военных аэродромов они собираются взлетать. Также участники обсуждения указали на то, что не в интересах ЕС мирные переговоры.

European Parliament Жозеп Боррель

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«Поставить чем? Гужевым транспортом и огородами, огородами…» — не без иронии пишет Сергей М.

«Будут в Литве на хранении… Типа это ваше, можете прийти пощупать», — с сарказмом добавил Игорь А.

«Кто будет пилотировать эти самолеты? Научить пилотировать боевой истребитель — это минимум года 3. Или пилотировать и воевать за штурвалом будут европейцы? Ну это тогда третья мировая», — добавил Сергей О.

«Ну что ж, мира хотят», — с сарказмом добавил Евгений Васильевич.

«Перевожу на русский — ЕС намерен заработать денег на вооружении, выделяя кредит Украине, а дойдёт ли оружие до Украины, это их вообще не волнует. Да, и для боевых самолётов нужны боевые лётчики, которые знакомы с иностранной техникой, на Украине таких нет. А своих пилотов они вряд ли будут сажать в кабины», — прокомментировал новость Сергей Д.

«Может, хватит уже? Напродавались… Лучше бы помощь гуманитарную слали и машины! Скорые, пожарные, чтоб ликвидировать то, что натворили за 8 лет…» — призвала Татьяна Д.

«Знаете, как говорят, «проблемы индейцев шерифа не… [волнуют]», оружие продавать мало того что выгодней, так это еще и разжигает конфликт, что позволяет, в свою очередь, продавать еще больше оружия», — ответил Татьяне Самсон С.

«Они только по документам поставят. Ничего личного, просто бизнес!» — добавил Сергей И.

«А аэродромы с собой привезут переносные?! Переносные мосты… видел, но вот переносные аэродромы…» — пишет один из участников обсуждения.

«Для этого и самолёт должен быть разработан с возможностью взлёта с земляных ВПП (взлётно-посадочных полос. — О. П.). Типа советских военно-транспортных самолётов. Для других типов это даже не разрабатывается, поскольку дальность полёта позволяет их использовать. Получается, или лётчики Украины будут взлетать с аэродромов ЕС, или это будут пилоты ЕС, но тут есть предупреждение ВВП (Владимира Владимировича Путина. — О. П.)», — в свою очередь отметил Александр Н.

«А как пилот с условного МиГа на условный F-16 пересядет?» — недоумевает Алексей Ж.

«Вот и смотрите, кто желает, чтобы мир на Украине наступил. Всё делают для исправления ситуации (ирония)», — с сарказмом написала Ирина Л.

«А летчиков к ним они тоже поставят? А техперсонал? Фигня какая-то… Если только речь не идёт про старые советские самолеты… И то вопрос, как их поставить», — задумался Антон Л.

«Ну… Сейчас спишут последние МиГи Восточной… [Европы]. Утилизировать так дорого, а тут за полную стоимость как… новые «подарят», — выразил предположение Михаил П.

«Решили добить Украину», — отреагировала Ирина Т.

«Судя по украинским новостям, через польский кордон (польскую границу. — О. П.) всё вооружение будут получать, значит, и катить на шасси самолётики так же будут в Украину, ну или как там — за верёвочку привяжут и потянут во Львов», — выразила предположение Милана А.

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