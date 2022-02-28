Берлин, , 12:23 — REGNUM Решение президента России Владимира Путина о переводе сил сдерживания в особый режим — это весьма серьёзный шаг, заявила министр обороны Германии Кристине Ламбрехт 28 февраля в эфире радиостанции Deutschlandfunk.

Кристина Ламбрехт Федеральное министерство обороны Германии

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Глава минобороны ФРГ, выразив обеспокоенность из-за решения Путина, отметила, что к ситуации нужно отнестись очень серьёзно и прежде всего следить за информацией, которую передаёт разведка. Российский президент, по её словам, непредсказуем.

«Мы увидели, насколько непредсказуем Путин, и поэтому сейчас мы должны быть очень бдительными», — сказала Ламбрехт.

Глава оборонного ведомства добавила, что этот вопрос, скорее всего, будет обсуждаться в рамках НАТО. Она также призвала сохранять хладнокровие и не продолжать эскалацию конфликта на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 февраля президент России, реагируя на агрессивные высказывания со стороны стран Запада, поручил перевести силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурства. Такое решение принято на фоне проведения специальной военной операции на Украине, направленной на защиту Донбасса.

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