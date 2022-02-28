Представители левых организаций Италии проводят в Риме и других городах акции с требованием мира. Однако в происходящем на Украине они обвинили страны НАТО, которые продолжают насыщать страну вооружением, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Советский плакат. «Дружба народов!» (фрагмент). 1950

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Представитель левой организации «Власть — народу» Джулиано Гранато на одной из акций рассказал, что по всей Италии проходят демонстрации за мир. При этом премьер-министр страны Марио Драги решает отправить дополнительные войска в страны, граничащие с Украиной. По мнению Гранато, это работает не на мир, а на войну.

«В последние сутки приходят новости о переговорах между дипломатами Украины и России. Почему итальянское и европейское правительство не давят на достижение соглашения, гарантирующего мир и прекращение огня, вместо того, чтобы посылать оружие?» — пишет он.

«Настоящая речь реалиста, которую я слышал во всей этой истории. Упраздните НАТО и оставьте в покое Россию», — поддержал его Андреа Б.

«Если они хотят воевать, политики сами должны идти туда. У нас нет мяса на убой. Наши родные не будут участвовать в этом», — отметила Франческа В.

Vmenkov Флаг Партии итальянских коммунистов

«Война в Украине началась восемь лет назад», — напоминает Агус П.

«Драги и его правительству плевать на страдания итальянцев, а ещё меньше на Украину», — считает Вильма Л.

«Драги, отправьте своих детей и внуков воевать на Украину, а мы — народ, хотим жить в мире», — призвала Маргерита Э.

Представители других левых организаций Италии также считают, что именно НАТО ответственно за провоцирование конфликта.

«Из-за Байдена и Зеленского, которые пытались поставить ракеты НАТО у дверей России, придётся платить европейским рабочим», — считают в Коммунистической партии Италии.

«Война империалистической войне! Италия вне НАТО!» — с таким призывом вышли на акцию члены организации «Сеть коммунистов».

«Этой войной США подтверждают свою стратегическую слабость после бегства из Афганистана. Где НАТО — там война, потому что у США есть острая потребность в укреплении военной отрасли, перезагрузке экономики и усилении глубокого кризиса внутреннего консенсуса», — отметили в движении «Смена курса — молодёжная коммунистическая организация».

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