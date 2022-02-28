Решение правительства ФРГ поставить украинским властям 1 тыс. единиц противотанкового оружия и 500 ракет Stinger вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 28 февраля в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия Украины

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«Во время Великой Отечественной войны вся Европа, Америка и Англия помогали фашистской Германии. Результат известен. Теперь вся Европа, Америка и Англия помогают фашистской Украине. Результат предсказуем», — пишет Елена Д.

Многие пользователи были крайне возмущены, увидев со стороны немецкого правительства действия по поддержке откровенно нацистского режима на Украине.

«Германия нацистам, значит, помогает? В Великую Отечественную войну они взрастили бандеровцев, а сейчас им активно помогают? Данный жест никак иначе не расшифровывается. Мы это запомним! Мы-то не боимся — за нами правда. Мы — потомки победителей. В нас их гены и огромная любовь к своей Родине и человечеству», — пишет Elena L.

Некоторые комментаторы отмечают, что Германия имеет горький опыт конфликта с Россией и ей, как никому другому, должно быть известно, что такое нацизм. Поэтому нет никакого оправдания действиям правительства ФРГ, вооружающего нацистских преступников.

«Это совсем нехорошо, необдуманно. Нельзя было наступать России на чувствительную мозоль. Печально», — отмечает Леонид П.

«Немецкое оружие уже однажды было на этой земле. Вы, немцы, видимо, забыли, чем это тогда закончилось. Опомнитесь, пока не поздно, если есть чем, конечно же», — призывает Владимир А.

Часть людей полагает, что новая генерация немецких политиков напрочь забыла об итогах Второй мировой войны и наступает на те же грабли, какие уже оказались под ногами народа Германии в XX веке.

«Пора немчуре напомнить про 1945 год. Короткая память у них, однако! Но мы ещё живы, кто помнит! Деградировавшие европейские лидеры пожалеют о своём решении», — убеждена Лилия Е

Евгений Халдей. Знамя Победы над Рейхстагом. 1945 года

«Ненависть к России затмила мозги всей Европе и Америке. Но Европа и США — не весь мир! Все прекрасно знают, кто всё это затеял. Не Россия всё это начала. Сколько лет мы просили не приближаться к нашей стране? Получайте, фашисты, гранату!» — обращается Надежда С.

Ряд пользователей указывает на то, что в то время как российская армия принуждает Украину к миру, европейские страны пытаются вставить палки в колёса миротворческой миссии России.

«Россия всё время призывает Украину к окончанию войны, но никто кроме нас, судя по всему, этого не хочет. Подливают масла в огонь! Ложь и лицемерие правят сегодня миром», — считает Лариса В.

Нашлись и те, кто уверены, что военная помощь Германии так и не дойдёт до адресата, ведь армия России уничтожит нацистов в самом их логове.

«Интересно, а как они собираются поставить на Украину это вооружение? Если только во Львов, то тогда пожалуйста, оно всё равно не будет применено против России. Сегодня-завтра бандеровцы сократятся до пары населённых пунктов», — убеждён Сергей М.

Mil.gov.ua Украинские военные

«Думаю, что Германия достаточно медлила с подобными поставками. Теперь Киев ничего из этого не получит, потому что в Киеве российские войска принуждают нацистов к миру», — указывает Александр Б.

Напомним, 26 февраля правительство ФРГ сообщило о том, что Германия собирается поставить украинским властям 1 тыс. единиц противотанкового оружия и 500 ракет Stinger, хотя ранее немецкие власти наотрез отказывались отправлять на Украину вооружение.