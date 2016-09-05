25 Февраля
 
8:08

Лидеры стран ЕС начали разработку третьего пакета санкций против России

В рамках принятия третьего пакета санкций против России обсуждалась возможность внесения российского президента Путина в «чёрный список», а также возможность отключения России от платёжной системы SWIFT.

8:06

При обстреле ВСУ тяжело ранен житель Донецка — НМ ДНР

При обстреле украинскими силовиками Донецка получил тяжелые ранения один из местных жителей. Об этом 25 февраля сообщает пресс-служба Народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР).

8:00

Эксперт оценила перспективы повышения цен на газ из-за «военной премии»

Стоимость природного газа в Европе может побить рекорд на фоне специальной военной операции России на Украине, заявила директор по исследованиям российской консалтинговой компании VYGON Consulting Мария Белова.

Она отметила, что может повториться ситуация, схожая с той, что наблюдалась в осенние месяцы 2021 года, когда цена на голубое топливо вошла в «ценовое ралли».

«Ценовое ралли на европейских спотовых площадках осенью прошлого года, когда котировки на TTF поднимались выше 2000 долларов за тысячу кубометров, происходящее в условиях отсутствия реального дефицита газа и геополитических рисков, является свидетельством того, что в текущей обстановке «военная премия» может поднять цену на газ до новых рекордных уровней», — сказала эксперт в комментарии РИА Новости.

7:59

НБУ запретил банкам операции с российскими и белорусскими рублями

Валютные операции с использованием российских рублей и белорусских рублей запретил проводить банкам Национальный банк Украины (НБУ). Об этом 25 февраля сообщили в пресс-службе НБУ.

7:58

Россия не чувствовала себя в безопасности из-за угроз на Украине — мнение

Россия не имеет права дальше терпеть убийства русскоязычных граждан и наращивание военной инфраструктуры, направленные на уничтожение страны. В этом уверен член общественной палаты Якутии Вячеслав Литавин.

7:55

«В Мариуполе нацбат «Азов» блокирует эвакуацию мирных жителей — хотят прикрыться ними, как живым щитом. Ещё хотят, чтобы было как можно больше жертв среди гражданского населения — нацистам нужна кровавая картинка. Даже представить не могу, чтобы нам в голову могло прийти такое, и это очень хорошо иллюстрирует разницу между нами и «ними». Жаль, что многие так и не поняли, с кем и с чем мы вступили в схватку восемь лет назад».
Александр Ходаковский, бывший секретарь Совбеза ДНР, основатель батальона «Восток»

7:54

Президент Грузии назначила заседание парламента по Украине

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назначила внеочередное заседание парламента на 25 февраля. Об этом сообщает пресс-служба президента.

7:53

ЕС нужно услышать Россию и попросить США сменить курс — Global Times

Властям Евросоюза следует услышать опасения России по вопросам безопасности и повлиять на Соединенные Штаты для смены внешнеполитического курса. Об этом сообщается в авторской статье китайской газеты Global Times.

7:44

Около 160 авиарейсов задержали в аэропортах Москвы

Около 160 авиарейсов задержали или отменили в московских аэропортах «Шереметьево», «Домодедово» и «Внуково». Об этом свидетельствуют данные о вылетах с портала «Яндекс.Расписание».

7:44

НАТО созывает саммит по ситуации на Украине

Саммит, посвящённый ситуации на Украине, созывает Североатлантический военный альянс (НАТО). Об этом 25 февраля сообщила пресс-служба альянса. Встреча глав государств и правительств стран — членов НАТО состоится 25 февраля 2022 года в онлайн-формате.

7:43

Представители Украины и Британии обсудили санкции против России

Телефонный разговор, посвященный новым санкциям против России, провели в формате «2+2» глава МИД Великобритании Лиз Трасс и британский министр обороны Бен Уоллес с их украинскими коллегами Дмитрием Кулебой и Алексеем Резниковым.

7:42

Блинкен заявил о желании США «уберечь» Россию от военных «просчётов»

США намерены поддерживать с Россией военные контакты, чтобы предостеречь её «от просчётов» в ситуации на Украине. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен 24 февраля заявил в интервью телекомпании CBS.