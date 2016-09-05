Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса и установлению мира, начатую 24 февраля по решению президента России Владимира Путина после просьбы о военной помощи со стороны ДНР и ЛНР. Эти признанные Россией республики годами подвергаются агрессии со стороны Украины. В ходе совместных действий российских Вооруженных сил и подразделений Народной милиции двух республик должна быть полностью устранена угроза Донбассу и России со стороны украинских вооруженных формирований.

Все новости о ходе спецоперации России и реакции на неё — в трансляции ИА REGNUM.

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