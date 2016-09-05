Лидеры стран ЕС начали разработку третьего пакета санкций против России
В рамках принятия третьего пакета санкций против России обсуждалась возможность внесения российского президента Путина в «чёрный список», а также возможность отключения России от платёжной системы SWIFT.
При обстреле ВСУ тяжело ранен житель Донецка — НМ ДНР
При обстреле украинскими силовиками Донецка получил тяжелые ранения один из местных жителей. Об этом 25 февраля сообщает пресс-служба Народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР).
Эксперт оценила перспективы повышения цен на газ из-за «военной премии»
Стоимость природного газа в Европе может побить рекорд на фоне специальной военной операции России на Украине, заявила директор по исследованиям российской консалтинговой компании VYGON Consulting Мария Белова.
Она отметила, что может повториться ситуация, схожая с той, что наблюдалась в осенние месяцы 2021 года, когда цена на голубое топливо вошла в «ценовое ралли».
«Ценовое ралли на европейских спотовых площадках осенью прошлого года, когда котировки на TTF поднимались выше 2000 долларов за тысячу кубометров, происходящее в условиях отсутствия реального дефицита газа и геополитических рисков, является свидетельством того, что в текущей обстановке «военная премия» может поднять цену на газ до новых рекордных уровней», — сказала эксперт в комментарии РИА Новости.
НБУ запретил банкам операции с российскими и белорусскими рублями
Валютные операции с использованием российских рублей и белорусских рублей запретил проводить банкам Национальный банк Украины (НБУ). Об этом 25 февраля сообщили в пресс-службе НБУ.
Россия не чувствовала себя в безопасности из-за угроз на Украине — мнение
Россия не имеет права дальше терпеть убийства русскоязычных граждан и наращивание военной инфраструктуры, направленные на уничтожение страны. В этом уверен член общественной палаты Якутии Вячеслав Литавин.
Президент Грузии назначила заседание парламента по Украине
Президент Грузии Саломе Зурабишвили назначила внеочередное заседание парламента на 25 февраля. Об этом сообщает пресс-служба президента.
ЕС нужно услышать Россию и попросить США сменить курс — Global Times
Властям Евросоюза следует услышать опасения России по вопросам безопасности и повлиять на Соединенные Штаты для смены внешнеполитического курса. Об этом сообщается в авторской статье китайской газеты Global Times.
Около 160 авиарейсов задержали в аэропортах Москвы
Около 160 авиарейсов задержали или отменили в московских аэропортах «Шереметьево», «Домодедово» и «Внуково». Об этом свидетельствуют данные о вылетах с портала «Яндекс.Расписание».
НАТО созывает саммит по ситуации на Украине
Саммит, посвящённый ситуации на Украине, созывает Североатлантический военный альянс (НАТО). Об этом 25 февраля сообщила пресс-служба альянса. Встреча глав государств и правительств стран — членов НАТО состоится 25 февраля 2022 года в онлайн-формате.
Представители Украины и Британии обсудили санкции против России
Телефонный разговор, посвященный новым санкциям против России, провели в формате «2+2» глава МИД Великобритании Лиз Трасс и британский министр обороны Бен Уоллес с их украинскими коллегами Дмитрием Кулебой и Алексеем Резниковым.
Блинкен заявил о желании США «уберечь» Россию от военных «просчётов»
США намерены поддерживать с Россией военные контакты, чтобы предостеречь её «от просчётов» в ситуации на Украине. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен 24 февраля заявил в интервью телекомпании CBS.