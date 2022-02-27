Представители Народного фронта поддержали решение президента России Владимира Путина провести военную спецоперацию и защитить жителей Луганской и Донецкой Народных Республик.

Иван Шилов ИА REGNUM «Родина-мать зовёт!»

«Обезопасить нашу страну, остановить геноцид в отношении русскоязычного населения на Донбассе — вот главная задача, о которой говорит президент. Я понимаю о чём идёт речь, я понимаю, что такое геноцид. Только что я побывала в деревне Жестяная Горка в Новгородской области, там, где случились трагедии в 1942—1943 годах. Мирные граждане были убиты нацистами, и суд признал, что это был геноцид. Я от всей души поддерживаю решение президента и желаю успеха нашей миротворческой миссии, и надеюсь, что она пройдёт максимально без жертв. Геноцид не должен повториться!»

Елена Цунаева, сопредседатель центрального штаба Народного фронта. «Ситуация сейчас очень непростая, и приходится принимать очень жёсткие, сложные и ответственные решения, которые защитят людей, нашу страну и принесут мир. Именно такие решения нашего президента Владимира Путина и приведут к стабильности. Если сегодня этого не сделать и позволить наращивать оружие, в том числе ядерное, и позволить зайти НАТО на территорию Украины, то завтра на нас будут атаки. На Крым, а потом и на всю территорию России. В своё время мы это очень прочувствовали, в 2014 году, когда «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытался запугать жителей полуострова, навязать прозападные веяния, нацизм. Я поддерживаю решения президента России Владимира Путина. Это единственный способ сохранить мир для будущего».

Жанна Рябцева, член центрального штаба Народного фронта, депутат Госдумы («Единая Россия»). «Решение президента России Владимира Путина поддерживаю полностью. Это сделано было для того, чтобы не начать, а закончить войну и обеспечить защиту России. Эта война идёт уже восемь лет, за эти годы убиты тысячи мирных жителей, детей. Посмотрите, сколько жертв на Донбассе. Если кто-то решил, что русских можно убивать, так не будет. Президент и наша армия защищает нашу страну. Мы сделаем всё возможное, чтобы не допустить кровопролития».

Официальный портал Правительства Ростовской области Беженцы

Светлана Калинина, член центрального штаба Народного фронта рассказала, как вместе с доктором Лизой вывозили с Донбасcа раненых детей в 2014 году. «Конечно, мы поддерживаем решение, принятое президентом России Владимиром Путиным. Я с 2014 года вместе с доктором Лизой вывозила детей без рук, без ног, с осколочными ранениями. И когда зарубежные «друзья» говорят, что сегодня на Донбассе нет таких зверств, я могу точно сказать — сегодня приезжают к нам дети с поломанной психикой, дети всего боятся. Сегодня в Ростовской области наши волонтёры помогают этим ребятам. Наш президент молодец, что принял такое решение, и сегодня было необходимо приостановить фашизм, который никогда не должен быть рядом с Россией. Мы всегда будем поддерживать нашего президента».

«Эта спецоперация в первую очередь направлена на защиту жизни людей, живущих в Донбассе, и, конечно же, защиту наших границ, границ нашей страны. Для меня Луганск и Донбасс — это не просто территория, это прежде всего люди, их дети, которые хотят ходить в школы и детские сады, молодые родители, подростки, которые хотят жить в свободной стране и не бояться ничего, конечно же, пожилые люди, и я очень надеюсь, что это ветераны, которые живы на той территории. Они защищали нашу страну во время Великой Отечественной войны.

Официальный портал Правительства Ростовской области Дети ДНР и ЛНР

Павел Бережанский, член центрального штаба Народного фронта, врач-педиатр Я полностью поддерживаю решение нашего президента Владимира Путина о проведении спецоперации и денацификации Украины. Есть люди, которые хотят жить в мире и добре, но есть люди, которые хотят творить хаос, и с такими людьми надо бороться. Восемь лет назад я поддерживал решение республик Донбасса и сейчас поддерживаю их. У нас всё получится, потому что #МыВместе».

Андрей Батурин, член регионального штаба Народного фронта в Подмосковье, композитор. «С Донецком и Луганском нас связывают трогательные и добрые отношения по всей нашей жизни, начиная ещё с Советского Союза. За последние восемь лет мы не раз бывали в ЛНР и ДНР, видели израненную землю и израненные души людей, чувствовали их чаяния, желание быть вместе с Россией. Решение, которое принял наш президент РФ Владимир Путин о признании ДНР и ЛНР, — долгожданное и необходимое. Мы с Украиной два братских народа, но решение о проведении спецоперации было вынужденным и тяжёлым для двух сторон. Я уверен, что нам нужно пройти через это испытание и тем самым прекратить войну на Донбассе».

Валерий Анисимов, член регионального штаба Народного фронта в Подмосковье, руководитель отделения «Бессмертного полка России» в Московской области. «В сети интернет распространяются комментарии некоторых публичных деятелей и троллей с призывом «нет войне». Началось это, когда Зеленский заявил о 137 погибших украинских военных. Хочу спросить всех вас: «Где вы были, когда националисты уничтожали жителей Луганской и Донецкой республик?». За это время погибло больше 150 детей и тысячи мирных жителей, которые просто хотели жить на своей собственной земле. Я поддерживаю трудное решение нашего президента Владимира Путина о проведении специально освободительной операции жителей Луганской и Донецкой республик, а также жителей России, которые проживают на этой территории».

Официальный портал Правительства Ростовской области Беженцы из ДНР и ЛНР

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по защите Донбасса — трансляция»

Михаил Киселёв, член Центрального штаба Народного фронта. "Долгие годы мы дружим с луганскими и донецкими студенческими отрядами. Это давняя, плодотворная и большая дружба. Но вот уже как восемь лет наши друзья находятся под гнётом киевской власти и сегодня я абсолютно поддерживаю решение президента России Владимира Путина о военной спецоперации, которая должна положить этому конец, в том числе этому варварскому действию по отношению к людям. Я уверен, что данная спецоперация — миротворческая и приведёт к тому, что на территории Украины, Донбасса и Луганска наступит мир, и мы вновь будем дружно жить».