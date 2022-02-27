«Геноцид не должен повториться!» Народный фронт поддержал решение Путина
27 февраля 2022
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Представители Народного фронта поддержали решение президента России Владимира Путина провести военную спецоперацию и защитить жителей Луганской и Донецкой Народных Республик.
Иван Шилов ИА REGNUM
«Родина-мать зовёт!»
«Обезопасить нашу страну, остановить геноцид в отношении русскоязычного населения на Донбассе — вот главная задача, о которой говорит президент. Я понимаю о чём идёт речь, я понимаю, что такое геноцид. Только что я побывала в деревне Жестяная Горка в Новгородской области, там, где случились трагедии в 1942—1943 годах. Мирные граждане были убиты нацистами, и суд признал, что это был геноцид. Я от всей души поддерживаю решение президента и желаю успеха нашей миротворческой миссии, и надеюсь, что она пройдёт максимально без жертв. Геноцид не должен повториться!»
«Ситуация сейчас очень непростая, и приходится принимать очень жёсткие, сложные и ответственные решения, которые защитят людей, нашу страну и принесут мир. Именно такие решения нашего президента Владимира Путина и приведут к стабильности. Если сегодня этого не сделать и позволить наращивать оружие, в том числе ядерное, и позволить зайти НАТО на территорию Украины, то завтра на нас будут атаки. На Крым, а потом и на всю территорию России. В своё время мы это очень прочувствовали, в 2014 году, когда «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытался запугать жителей полуострова, навязать прозападные веяния, нацизм. Я поддерживаю решения президента России Владимира Путина. Это единственный способ сохранить мир для будущего».
«Решение президента России Владимира Путина поддерживаю полностью. Это сделано было для того, чтобы не начать, а закончить войну и обеспечить защиту России. Эта война идёт уже восемь лет, за эти годы убиты тысячи мирных жителей, детей. Посмотрите, сколько жертв на Донбассе. Если кто-то решил, что русских можно убивать, так не будет. Президент и наша армия защищает нашу страну. Мы сделаем всё возможное, чтобы не допустить кровопролития».
Официальный портал Правительства Ростовской области
Беженцы
«Конечно, мы поддерживаем решение, принятое президентом России Владимиром Путиным. Я с 2014 года вместе с доктором Лизой вывозила детей без рук, без ног, с осколочными ранениями. И когда зарубежные «друзья» говорят, что сегодня на Донбассе нет таких зверств, я могу точно сказать — сегодня приезжают к нам дети с поломанной психикой, дети всего боятся. Сегодня в Ростовской области наши волонтёры помогают этим ребятам. Наш президент молодец, что принял такое решение, и сегодня было необходимо приостановить фашизм, который никогда не должен быть рядом с Россией. Мы всегда будем поддерживать нашего президента».
«Эта спецоперация в первую очередь направлена на защиту жизни людей, живущих в Донбассе, и, конечно же, защиту наших границ, границ нашей страны. Для меня Луганск и Донбасс — это не просто территория, это прежде всего люди, их дети, которые хотят ходить в школы и детские сады, молодые родители, подростки, которые хотят жить в свободной стране и не бояться ничего, конечно же, пожилые люди, и я очень надеюсь, что это ветераны, которые живы на той территории. Они защищали нашу страну во время Великой Отечественной войны.
Официальный портал Правительства Ростовской области
Дети ДНР и ЛНР
Я полностью поддерживаю решение нашего президента Владимира Путина о проведении спецоперации и денацификации Украины. Есть люди, которые хотят жить в мире и добре, но есть люди, которые хотят творить хаос, и с такими людьми надо бороться. Восемь лет назад я поддерживал решение республик Донбасса и сейчас поддерживаю их. У нас всё получится, потому что #МыВместе».
«С Донецком и Луганском нас связывают трогательные и добрые отношения по всей нашей жизни, начиная ещё с Советского Союза. За последние восемь лет мы не раз бывали в ЛНР и ДНР, видели израненную землю и израненные души людей, чувствовали их чаяния, желание быть вместе с Россией. Решение, которое принял наш президент РФ Владимир Путин о признании ДНР и ЛНР, — долгожданное и необходимое. Мы с Украиной два братских народа, но решение о проведении спецоперации было вынужденным и тяжёлым для двух сторон. Я уверен, что нам нужно пройти через это испытание и тем самым прекратить войну на Донбассе».
«В сети интернет распространяются комментарии некоторых публичных деятелей и троллей с призывом «нет войне». Началось это, когда Зеленский заявил о 137 погибших украинских военных. Хочу спросить всех вас: «Где вы были, когда националисты уничтожали жителей Луганской и Донецкой республик?». За это время погибло больше 150 детей и тысячи мирных жителей, которые просто хотели жить на своей собственной земле. Я поддерживаю трудное решение нашего президента Владимира Путина о проведении специально освободительной операции жителей Луганской и Донецкой республик, а также жителей России, которые проживают на этой территории».
Официальный портал Правительства Ростовской области
Беженцы из ДНР и ЛНР
Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по защите Донбасса — трансляция»
"Долгие годы мы дружим с луганскими и донецкими студенческими отрядами. Это давняя, плодотворная и большая дружба. Но вот уже как восемь лет наши друзья находятся под гнётом киевской власти и сегодня я абсолютно поддерживаю решение президента России Владимира Путина о военной спецоперации, которая должна положить этому конец, в том числе этому варварскому действию по отношению к людям. Я уверен, что данная спецоперация — миротворческая и приведёт к тому, что на территории Украины, Донбасса и Луганска наступит мир, и мы вновь будем дружно жить».
«24 февраля президентом Российской Федерации Владимиром Путиным принято решение о проведении специальной операции по защите Донбасса. Полностью поддерживаю данное решение. Иного способа защиты нашей страны нам не оставили. Наша цель — демилитаризация и денацификация Украины».