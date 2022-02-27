В Великобритании проходят митинги и демонстрации в поддержку Украины в связи с проведением Россией военной операции. В Лондоне они прошли рядом с посольством Российской Федерации и на Даунинг-стрит.

Франсиско де Гойя. Дворик сумасшедшего дома (фрагмент). 1794

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Герцог и герцогиня Кембриджские Уильям и Кейт Миддлтон написали в своем Twitter-аккаунте, что они поддерживают украинский народ: «В октябре 2020 годы мы были удостоены встретиться с президентом Зеленским и его женой и узнали об их надеждах и оптимизме относительного украинского будущего. Сегодня мы поддерживаем президента и весь украинский народ, которые храбро сражаются за это будущее».

Принц Гарри и Меган Маркл также заявили о поддержке жителей Украины и о том, что они против нарушения международного и гуманитарного права, они также призвали мировое сообщество придерживаться этой позиции.

Часть пользователей всё еще уверена, что европейским странам, в том числе Великобритании, нужно предпринимать все возможные усилия, чтобы защитить Украину.

«Нам нужно делать всё, что возможно, чтобы остановить эту ненужную войну. Россия и Украина неравны в силах, и скоро Киев падет», — прокомментировал Aniekeme Finbarr.

«Сейчас необходимо поддержать Украину в ее сопротивлении России. Всё, что мы делаем для помощи этой стране, вне зависимости от суммы, может невообразимо помочь людям», — написал Okafor Peter Anthony.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вклад

«Просто потому, что эта война не на нашей земле, мы не можем молчать о ней. Завтра опасность может прийти и к нам. Все войны во всём мире должны прекратиться, и мир должен быть против войн», — добавил Karma Loday.

Явно не понимая сути происходящего, некоторые пользователи считают, что Россия пытается захватить всю территорию Украины, чтобы ее территории вошли в состав России или чтобы восстановить СССР.

«По сути дела, Россия алчно хочет восстановить Советский Союз, и они выбрали Украину ради восстановления своей власти и ради приобретения природных ресурсов, которыми богата Украина. И это неправильно во всех отношениях», — считает Oraibi Sultan.

В комментариях отметили, что всё, что делает Запад в ответ на операцию России, не приведет к результатам, потому что словами и обещаниями тут не поможешь.

«Может, им тогда стоит взять оружие и полететь на Украину вместо вместо того, чтобы стоять с баннерами в Великобритании? Протестами ничего не добьешься, равно как и санкциями», — считает Dante Spardason.

«Ваша поддержка не спасла и не спасет ни единой человеческой жизни», — прокомментировал Yeshi Sebeho.

«Протесты… Я не понимаю, в чём их смысл. Путин не обратит внимание на нескольких людей. Сверхдержавы не могут вмешаться, потому что это спровоцирует третью мировую войну. Лучше потратить время на сбор денег, чтобы отправить их тем, кто пытается переселиться за границу, или отдать их на строительство приютов. Вдруг проснувшиеся протестующие никому не помогают», — объяснила Tina Surridge.

Но есть и такие пользователи, кто всё-таки считает, что Россия не начинала эту войну, и ответственность за происходящее на себя должен взять Запад, в первую очередь США, потому что это они пытаются подойти всё ближе и ближе к российским границам.

«Запад вторгается в другие государства и убивает их лидеров за деньги. Теперь Запад хочет установить военную базу на границе с Россией. Освободите свой разум от ментального рабства. Россия просто защищается от НАТО. Зачем НАТО базы на Украине? Посмотрите на Карибский кризис, имбецилы», — посоветовал Jack Lemba.

Часть пользователей отметила, что реакция европейских стран на войну в зависимости от того, кто и на кого нападет, странная и даже «попахивает лицемерием», потому что когда США проводили военные операции в Афганистане, Иране и других неевропейских государствах, никто с плакатами возле посольств не стоял.

«То, что происходит на Украине, ужасно, но когда кризис закончится, весь мир, и западные СМИ в особенности, могут обратить внимание на зверства, происходящие в Йемене и Палестине?» — спросил Michael Thomas.

«Весь Ближний Восток жил в аду на протяжении многих лет. В их поддержу не было организовано ни одного протеста», — напомнила Layla Awan.

«Как житель Африки, я думал, что люди за границей любят войну, потому что когда война была в Ливии, Афганистане, они вообще не реагировали…» — написал Eslam A Azzam.

«Когда бомбили Афганистан, Ливию, Ирак, протесты не нужны были. Сейчас же, когда бомбят Украину, протестующие тут как тут. Я не вижу баланса в этом мире», — отметил Munashe Mahate.

«А когда Ирак бомбили, у герцога и герцогини всё в порядке было, да?» — уточнил Sumaira Samad.