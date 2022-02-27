Власти Украины освобождают заключенных для участия в боевых действиях. Из мест лишения свободы и следственных изоляторов освобождают бывших военных, передает РИА Новости. Уточняется, что речь идет о большом количестве лиц, которые находятся под стражей и уже отбывают наказание по всей Украине.

Винсент Ван Гог. Прогулка заключенных (фрагмент). 1890

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Новость обсудили в телеграм-канале украинского журналиста и публициста Юрия Ткачёва, а также в социальной сети Facebook на странице украинского политолога Юрия Дудкина.

«Ещё больше мародеров будет», — отреагировала Ольга.

«Решили залить Украину на прощание кровью. Уроды», — не выдержала Lvitza.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«Ну и как можно назвать эту власть своей? Они же специально уничтожают здесь всё», — пишет Andrey Z.

«И эту власть украинцы хотят сохранить??? Всех преступников выпустят, дадут им оружие… Потом придется их ловить 30 лет», — прокомментировал новость М N.

«Я так понимаю, те, кто выпускает, жить в этой стране дальше с этими выпущенными не собирается», — выразила предположение Наталья А.

«Если зеков вооружают, значит, дела… [плохи]. Каратели, которые даже по украинским законам очутились за решеткой, снова выходят на волю с оружием. Часть из них тут же сбежит. Ну, а как же, такой уникальный случай», — написал «Сбейс пепелs».

«К сожалению, именно гражданским зеки и угрожают», — отметила Margarita S.

«Уголовников только не хватает. Это уже агония!» — отреагировал один из участников обсуждения.

«Это всё спецом делается. Потом будут говорить, что это всё диверсанты», — считает Кристина.

«Украина обречена после такого!!!» — добавил Никита Г.

«Нацисты во время взятия Берлина в 1945 году даже детям раздавали оружие. Так что эти… ничего нового не придумали», — пишет Николай.

«Совсем глупо! Зеки сейчас гражданских кошмарить будут. На*рен им фронт? Такая возможность помародерить с огнестрелом против безоружных… Совсем… [с ума сошли]», — комментирует «12».

»Вашингтонский обком любит Украину…» — не без сарказма отметил Evro E.R.

«Выпустили зэков с одной задачей, — как можно больше крови с любой стороны», — отреагировала Валентина.

«Сразу бы писали, что выпускают мародеров. И автоматов им дайте побольше без документов», — не без сарказма пишет Yana.

«Они хотят европейское Сомали… Оружие раздали, зеков выпустили…» — добавил Валерий.

«Правящий режим совсем с ума сошел. Всё, страны нет в любом случае», — прокомментировала Iryna.

«Донбасс номер два, твою ж мать», — не выдержала Ирина Г., вероятно, проводя аналогии с событиями 2014 года на Украине, когда также заключенных выпускали из мест заключения для участия в гражданской войне в Донбассе.

«Не нужны им люди. Ни в Донецке, ни на Украине», — отметила Мария Ш.

«Сейчас мародёрство начнется…» — выразила опасения Галина К.

«Это означает только одно: те, кто пока ещё у власти на Украине, собираются её покинуть. И возвращаться не планируют!» — добавила Ольга Л.

«Такое чувство, что это намеренно делают, чтоб погрузить страну в хаос с помощью собственных преступников», — подытожила Анна Ш.