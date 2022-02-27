Киев, , 14:12 — REGNUM Власти Украины освобождают заключенных для участия в боевых действиях.

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Из мест лишения свободы и следственных изоляторов освобождают бывших военных, передает РИА Новости.

Уточняется, что речь идет о большом количестве лиц, которые находятся под стражей и уже отбывают наказание по всей Украине.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. Минобороны РФ заявило, что российские военные не наносят никаких ударов по украинским городам.