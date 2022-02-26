Заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о том, что главы МИД стран Евросоюза решили включить российского президента Владимира Путина и министра иностранных дел России Сергея Лаврова в списки санкций, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение к этому 26 февраля в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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«И вот тут все отношения точно зашли в тупик. Это и называется тупиковое решение. Хотя сами же сразу к этому и подводили. В армии раньше говорили: «Не задолбать того народа, кому до дембеля два года», — пишет Виктор В.

Многие пользователи оказались в недоумении от такого решения Европейского союза. Граждане уверены, что на пользу Европе это точно не пойдёт.

«Что это даст? Ну вот реально. Эти придурки даже не понимают, что делают. Эти санкции просто на радость российскому народу. Это просто подарок! Европа и США заставляют российских чиновников и министров жить в России и работать исключительно в интересах российского народа!» — считает Николай В.

Фирс Журавлёв. Чиновник. 1884

Некоторые комментаторы отмечают, что санкции против национального лидера — крайне опрометчивый шаг. Люди предполагают, что Европейский союз пошёл на это, исходя из полной несостоятельности своей внешней политики и невозможности найти общий язык с Россией.

«Боррель думает, что угрожая Путину и Лаврову персональными санкциями, он сломит их волю? Совсем больной что ли? Совсем у деда уже башня свистит. Президент России — последний человек в нашей стране, который будет задумываться о своих зарубежных счетах!» — поделился своим мнением Михаил Р.

«Жест отчаяния. Теперь вам только к нашему президенту самим лично ездить придётся. Чего добивались? Непонятно. Российское руководство сделает выводы и вы до него потом не достучитесь», — написала Светлана С.

Часть людей полагает, что Боррель проводит политику не в интересах Европы, а ради того, чтобы ублажить своего хозяина в Вашингтоне.

«Неприятно наблюдать за тем, как эти горе руководители так стараются угодить своему хозяину. Лебезят перед ним и стараются выслужиться! Наших вы никакими санкциями не достанете. Вы просто оставляете неприятное о себе мнение», — указывает Наденька И.

Ряд пользователей уверены, что эти санкции будут действовать до тех пор, пока у Европы будет хватать сил служить в интересах США.

«Как включат, так и выключат из списков санкций. Ты смотри, как Борель пресмыкается перед США. Жалкое зрелище», — отметил Владимир Р.

Отдельные комментаторы убеждены, что рано или поздно еврочиновники снимут свои санкции и начнут работу над восстановлением диалога с Россией.

Цитата из к/ф «Свадьба в Малиновке». Реж. Андрей Тутышкин. 1967. СССР Удивительные идиоты

«Идиоты! Вы же сами будете в Кремль ездить к этим политикам, находящимся под санкциями. Как вы населению своему объясните?» — интересуется Ирина А.

«Через пару неделек все эти еврочиновники потянутся обратно к России поговорить с санкционированными. Но захотят ли Путин с Лавровым после этого с ними вести доверительные беседы?» — задаётся вопросом Ирина З.

Напомним, 25 февраля верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил на пресс-конференции о том, что главы МИД стран Евросоюза решили включить российского президента Владимира Путина и министра иностранных дел России Сергея Лаврова в списки санкций.