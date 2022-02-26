Украинская сторона фактически отказалась от переговоров, в связи с чем днем 26 февраля спецоперация ВС РФ по защите Донбасса была возобновлена. Об этом 26 февраля рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По словам политика, 25 февраля днем в связи с ожидавшимися переговорами с украинским руководством президент России, верховный главнокомандующий страны Владимир Путин отдал приказ о приостановке продвижения основных сил российских войск.

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Новость обсудили в социальной сети Facebook на странице украинского политолога и военного эксперта Юрия Дудкина, а также на YouTube-канале украинского издания Klymenko Time. Многие осудили решение Киева об отказе от переговоров.

«Киев отказался от переговоров с Москвой. Когда у тебя уже есть ярд (миллиард. — О. П.) — тебя мало что волнует!» — написал Юрий Дудкин.

«Ему (Зеленскому. — О. П.) плевать на мирное население, он будет «сражаться» до последнего украинца», — добавила Ekaterina G.

«Он не сражается, он руководит», — ответила ей Нора В.

«Им (хозяевам) нужна картинка для СМИ… На народ наплевать. Всё происходящее — самоубийство», — отметил Виталий З.

«Чего от него ещё ждать? Трагедия, когда страну отдали в руки шута-нарика (речь о Зеленском. — О. П.)», — отреагировал Николай Л.

«Теперь только капитуляция!!! Преступный режим Зеленского/Порошенко должен быть свергнут, проведение военного трибунала с доказательствами преступлений этой фашистско-бандеровской власти и полная перезагрузка власти на Украине!» — пишет Евгений З.

«Мысли только об одном — Европа и Америка что-то Зеле наобещали!» — задумалась Татьяна С.

«Блин, даже здесь последний шанс давали. Вы хоть понимаете, что теперь и страну не сохраните в прежнем виде?» — задался вопросом Сергей Г.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

«Зеленский мечется то к красивым, то к умным», — отметила Тамара Д.

«Вот чего он добивается?! Есть разумные и здравые мысли в его голове вообще?! Он кем себя возомнил? Он реально хочет уничтожить Украину. За что нам такой президент?!» — возмутилась Анна Ш.

«Плевал он на народ…» — написала Ольга К.

«Украинцы и ВСУ, по-моему, Зеленский торганул вами», — задумался Maks M.

«Ожидаемо, сейчас продолжат накачку оружием», — добавила Вера К.

«Когда Зе запросил переговоры и Путин согласился, Путин сразу же отдал приказ остановить продвижение российских войск по Украине. Но Зе слился и на переговоры не пошел, вероятно, ему на Западе дали такое указание. Наверное, войска [РФ] после такого кидка пойдут дальше. Значит, о своих городах он не думает?» — задумалась Evgeniya M.

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Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал меморандум, согласно которому Госдепартамент США должен выделить Украине помощь в размере $600 млн.