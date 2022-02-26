Вашингтон, , 08:03 — REGNUM Американский президент Джо Байден подписал меморандум, согласно которому Госдепартамент США должен выделить Украине помощь в размере $600 млн. Об этом сообщается на сайте Белого дома, где опубликован текст документа.

Наставник Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Из указанной суммы $350 млн должны быть направлены на закупку вооружений и услуг военного назначения для Киева, в том числе на обучение и тренировку военнослужащих. Отстаивавшаяся часть в размере $250 млн касается «безвозмездной поддержки» Украины Вашингтоном.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Киев получил от Запада военную помощь на общую сумму $1,5 млрд. 23 февраля на Украину прибыла вторая партия военной помощи из Канады.

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