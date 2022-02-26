Президент Украины Владимир Зеленский потребовал принять страну в Евросоюз. Об этом он написал в своем Instagram, а также Зеленский заявил об этом в своем видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Народ Украины уже заслужил и имеет право получить членство в Европейском союзе. Это и будет ключевым свидетельством поддержки нашей страны. Настал решительный момент раз и навсегда закрыть многолетнюю стратегическую дискуссию и принять решение о членстве Украины в Европейском союзе. Обговорил это сегодня с Шарлем Мишелем, Урсулой фон дер Ляйен, Эммануэлем Макроном», — сказал он в своем очередном видеообращении.

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Заявление Владимира Зеленского обсудили на страницах издания «Шарий.net» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте».

"И списать кредиты», — отреагировал Игорь А.

«Какое-то странное поведение для того, кто собрался договариваться. Человек напуган», — задумался Руслан С.

«Вот они как испугаются сейчас и как примут!!!» — с сарказмом добавила Ирина О.

«А ему не кажется, что требовать что-либо он уже не может ни ментально, ни физически?» — задался вопросом Андрей К.

«А есть что принимать?» — недоумевает Сергей Р.

«Вот мечется паренёк! То переговоры за мир подавай, то в ЕС незамедлительно надо!» — пишет Алексей А.

«Вообще не осознает, в какой ситуации оказался и сам, и Украина…» — отметил Александр С.

«И что изменится? Ну примут, дальше что?» — не понимает Дмитрий Д.

«Он косит под сумасшедшего, чтобы уйти от уголовной ответственности? Как бы адекватный человек в данной ситуации говорить такое не может», — считает Vazuns T.

«Полная копия Порошенко… «Защитим Европу» и все такое… Украина его уже не интересует… Масштаб не его», — с сарказмом отметила Ирина Т.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский. ЕС

«Я так понимаю, переговоров не будет», — задумался Андрей Б.

«…Военнослужащие ВСУ!!! Тут очередную порцию лапши подвезли, чтоб вас стимулировать… — за Европу… Высотой цели оправдать свою собственную ничтожность… Ваша судьба его интересует меньше всего…» — отреагировала Ирина Т.

«То есть теперь они соответствуют стандартам ЕС?» — с сарказмом спросил Андрей С.

«Самое время», — написала Анна К.

«В Соединённые Штаты не надо принять???» — интересуется не без сарказма Евгений Б.

«Всё это было бы очень смешно, если бы не было так грустно…» — добавила Дарья Р.

«Ты труп политический, а Украины фактически не существует уже. Кому ты нужен, клоун?» — задался вопросом Alex E.

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