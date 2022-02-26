Киев, , 11:30 — REGNUM Владимир Зеленский написал в Twitter, что утром 26 февраля провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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По его словам, настал момент, чтобы принять решение о членстве Украины в ЕС.

Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. В телеобращении президент России Владимир Путин заявил, что обстоятельства «требуют незамедлительных действий», ДНР и ЛНР обратились с просьбой о помощи.

Минобороны России подчеркнуло, что Вооруженные силы РФ не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает.