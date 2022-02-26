С того дня, как Дональд Трамп стал президентом США в 2016 году, демократы в Вашингтоне сказали американцам, что их патриотический долг — ненавидеть президента России Владимира Путина. Это не предложение. Это приказ. Чувства, менее агрессивные чем ненависть, рассматриваются как предательство. Об этом рассказал ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон на фоне ситуации на Украине. При этом Карлсон призвал граждан задуматься, во что им обойдется ненависть к Путину.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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Ненависть к Путину встала в центре внешней политики США. Это главная вещь, о которой говорят Штаты. Все кабельные каналы посвящены этой теме. Однако Такер отмечает, что вскоре такая ненависть может стать причиной конфликта между Соединенными Штатами и Восточной Европой.

Так почему же Вашингтон так сильно ненавидит Путина?

Карлсон напоминает, что главное, о чем американцам следует помнить относительно украинского вопроса, это то, что лидеры этой страны однажды отправили миллионы долларов семье нынешнего президента США Джо Байдена. И вот теперь Украина стала любимой страной Байдена, который поклялся защищать ее границу даже несмотря на то, что граница США остается открытой и жители штатов страдают от миграционного кризиса. Но в то время как вторжение на Украину называется военным преступлением, вторжение в США называется справедливостью.

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В случае с Украиной США призывают защитить демократию. Тут Карлсон задается вопросом, можно ли в полной мере считать Украину демократией и ссылается на то, что президент Украины арестовал многих из своих политических оппонентов и закрыл газеты и телеканалы, критикующие его. Отметим, что газета The New York Times в свою очередь раскритиковала Карлсона за такую позицию.

Но вернемся к мысли Карлсона. Ведущий подводит американцев к вопросу о том, как конфликт на Украине повлияет на них.

Оправдывая защиту Украины, США внушают американцам, что их патриотическим долгом является смиренность в отношении высоких цен на бензин и другие товары. Ведь цены растут из-за конфликта, возникшего по причине усилий США защитить такие американские принципы, как демократия, которая теперь якобы отстаивается около границ России.

Ссорясь с крупнейшим поставщиком газа в Европе, США, возможно, думают о долгосрочной перспективе. Возможно, что они и не возражают против роста цен на нефть и газ. Возможно, что дорогая энергия была бы выгодна для многих сделок, касающихся возобновляемых источников энергии, в которые инвестируют друзья и спонсоры Штатов.

Мы не знаем наверняка, но одно ясно точно — именно средний и рабочий классы пострадают от этого конфликта. Поэтому мы надеемся, заключает ведущий, что ненависть к Владимиру Путину будет того стоить.

Американские интернет-пользователи обсудили позицию Карлсона под соответствующей публикацией Fox News. Отметим, что не все разделили точку зрения ведущего.

«Я думаю, что суть была упущена. Путин не скрывал, если вы обращали внимание, что гибель СССР была большой трагедией, и он хотел бы вернуть России «дни славы». Украина — это просто продолжение долгого процесса, который мир просто принял. Тем временем мы продолжаем бездействовать, ставя себя во все более слабые позиции. Путин и весь остальной мир заметили это и пользуются ситуацией», — считает galaxie500xl.

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«Почему Такер Карлсон защищает Россию? Это действительно странный мир. Трамп буквально только что похвалил Путина. Трамп был слабее в отношении России и Северной Кореи, чем любой другой президент. И раз уж мы об этом заговорили, давайте не будем забывать, что именно Трамп вел переговоры о нашем выводе войск из Афганистана», — указывает jrob323.

«Не могу сказать точно, но похоже, что Такер полностью согласен с заявлением Влада о том, что распад Советского Союза был величайшей геополитической катастрофой ХХ века. Где FOX находит таких людей?» — спрашивает 3tg81.

«Я думаю, это Такер говорил о другом. Конечно, мы можем и должны помочь Украине отбиться от открытого вторжения. Однако конфликт был бы менее вероятен, если бы США по-прежнему были энергетически независимы и могли экспортировать энергию, если потребуется. Это создало бы ситуацию, при которой монопольное владение Россией энергоресурсами резко ослабло бы. Ослабление экономических переменных остановило бы желание России ввязываться в какие-либо конфликты или захватывать земли. Однако США должны относиться к Украине так же, как и к любой другой стране, и не закрывать глаза на любые нарушения прав человека, происходящие там», — признает ap62.

«Байден также добивался и успешно добился временного перекрытия израильского трубопровода в Европу. Байден был частью украинской коррупции. Это правда, что Байден и Камала действительно мало знают о том, что они делают. Они нуждаются в наших молитвах, как и наша страна», — комментирует loveothers101.

«Разве Рональд Рейган не говорил, что мы никогда не можем доверять России?» — спрашивает Droogs.

«Нет, Рейган сказал: «Доверяй, но проверяй». Но тогда они назывались Советским Союзом. Это не одно и то же», — отвечает drtruth2018.

«Может быть, многие из нас просто не хотят, чтобы наша страна участвовала в еще одной войне. Я думаю, что Афганистан и Ирак оттолкнули многих из нас, поскольку они не принесли пользы никому, кроме оборонных подрядчиков и тех, кто инвестировал в военную машину», — размышляет Let’sGoBrandon.