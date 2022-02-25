25 февраля в связи с проведением Россией военной операции на территории Украины представители «Формулы-1» объявили об отмене Гран-при в России в 2022 году, отметив, что чемпионат проводится для объединения людей и при данных условиях его проведение невозможно.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по защите Донбасса — трансляция»

Некоторые пользователи считают, что это абсолютно правильное решение Международной автомобильной федерации и ассоциации команд.

«Хорошо. Это абсолютно правильное решение», — прокомментировал @Garden_graft.

«Правильное и единственно возможное решение, которое они могли принять», — согласилась @lauren_n2411.

Часть пользователей считает, что Россию необходимо максимально отстранить не только от проведения, но и от участия в различных спортивных соревнованиях. Наиболее важным действием, по мнению некоторых из них, является недопущение участия российских футболистов в Чемпионате мира по футболу в 2022 году.

«Теперь FIFA должен выкинуть Россию из Кубка мира», — написал @ElmoInverno.

«Российским футбольным клубам нужно запретить участвовать в европейских футбольных соревнованиях», — считает @batey_stuart.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

«России нужно запретить участвовать во всех спортивных соревнованиях немедленно! Изолировать их от мира! Украина, мы с тобой!» — прокомментировал @FrancisLaye.

«Россию нужно отстранить от участия в Олимпийских играх, футбольных соревнованиях, Евровидении и всех других международных мероприятиях до тех пор, пока они оккупируют Украину», — добавил @DempsterGavin.

Вместе с отменой «Формулы-1» УЕФА перенесла финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж. Представители УЕФА поблагодарили французского президента Эммануэля Макрона за «поддержку и преданность» и пообещали оказать поддержку и обеспечить безопасное спасение украинских футболистов и их семей.

Футбольных фанатов не сильно впечатлило решение европейской футбольной ассоциации. Часть из них считает, что решение себя не оправдает, ни к каким изменениям оно не приведет и вызвано оно только политическим давлением, хотя спорт и политику смешивать нельзя.

«Я уверен, что им вообще наплевать на футбольный матч», — написал @MattPegram.

«Уверен, что от этого Володя передумает и отменит войну!» — добавил @fififinx.

«Очевидно, что этого не случится, но вторая опция была «приехать туда и делать вид, что все нормально», — ответил @MatthewW1991.

«Держите политику подальше от спорта», — посоветовал @dawson8r.

«Перемещение финала Лиги чемпионов — это политически мотивированное решение, больше ничем не объяснить», — прокомментировал @maawiy_al.

«Что еще они могли сделать? Их бы осуждали, если бы они поехали туда и играть, будто все нормально», — предположил @fabulosite.

На фоне военных действий на Украине Европейский вещательный союз также принял решение об отстранении России от участия в Евровидении. В своем заявлении представители союза написали, что организация остается аполитичной, при этом проконсультировавшись со своими членами, было принято решение, которое отражает обеспокоенность тем, что включение российский кандидатов приведет к ухудшению репутации конкурса.

В комментариях поинтересовались, где обещанные санкции, о которых вчера твердила чуть ли не вся Европа. Пользователи не верят в то, что ограничения прав российских спортсменов и артистов на участие в международных мероприятиях действительно остановит войну на Украине.

«Это одна из санкций? Вау, это реально пошатнет Россию», — отметил @Xrl131.

Камиль Коро. Порыв ветра. 1870

«Какая смешная эта новая санкция», — прокомментировал @DaveCurwen1.

«Вместе с отменой Гран-при «Формулы-1», Кубка УЕФА и нескольких российских банковских карточек. Ответ Запада действительно великолепный», — написал @asctty.

«Ага, Россия капитулирует, услышав такие разочаровывающие новости…» — иронично подметил @spj1958.

Некоторые британцы разочарованы решением вещательного союза, потому что они надеялись, что в 2022 году они займут не последнее место, но их план провалился.

«Будь моя воля, я бы сделал так, чтобы они выиграли конкурс, а потом в следующем году его провели, и отправить им туда только участников-представителей ЛГБТ+ сообщества. Это второй лучший план», — прокомментировал @shintomac.

Ряд комментаторов надеется, что подобного рода санкции помогут разрешению конфликта, вызвав еще большее недовольство российского населения.

«Люди смеются, но спортивные санкции невероятно эффективные в плане ущерба внутреннему общественному мнению, иногда они работают лучше экономических», — объяснил @JordanLowrance.