В рабочем графике президента России Владимира Путина 21 февраля значится несколько мероприятий. В частности, глава государства проведёт большое заседание Совета безопасности России.

Кроме того, президент проведёт совещание с членами правительства и встретится с параолимпийской сборной страны.

Что касается расширенного заседания Совета безопасности России, запланировано выступление главы государства и других участников. Совещание Владимира Путина с членами правительства будет посвящено итогам реализации посланий президента Федеральному собранию 2020−2021 годов.

Встреча со спортсменами, которые с 4 по 13 марта примут участие в XIII Параолимпийских зимних играх в Пекине, пройдёт в режиме видеоконференции. Всего для участия в Играх утверждён состав команды из 71 российского спортсмена.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.