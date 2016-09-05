Путин — параолимпийцам: «Ещё раз хочу выразить своё восхищение тем, что вы делаете в жизни и в спорте. Мы ждём вас с победами!»
Путин поблагодарил российских параолимпийцев за преданность спорту
Параолимпийцы служат хорошим примером для миллионов людей. Об этом 21 февраля заявил президент России Владимир Путин на встрече с параолимпийской сборной РФ.
Путин: «Мы начинаем новый отсчёт — до начала Параолимпиады. Этому событию нет равных по своей вдохновляющей силе, по позитивным эмоциям, которыми заряжают нас спортсмены-параолимпийцы».
Путин — параолимпийцам: «Знайте, что здесь, в России, вас очень любят».
Путин — параолимпийцам: «Мы переживаем за каждого из вас». Глава государства попросил всех атлетов соблюдать все необходимые меры безопасности в связи с коронавирусом.
Владимир Путин отметил, что российские спортсмены-параолимпийцы сейчас ещё находятся на тренировочных базах.
Параолимпиады всегда отличает особая и добрая атмосфера — Путин.
Как сообщает сайт Кремля, XIII Параолимпийские зимние игры пройдут в Пекине с 4 по 13 марта. Будут разыграны 78 комплектов медалей в биатлоне, горнолыжном спорте, кёрлинге на колясках, лыжном спорте, сноуборде и следж-хоккее. Для участия в Играх Параолимпийский комитет России утвердил состав команды из 71 российского спортсмена.
Президент РФ начал встречу с российскими спортсменами-параолимпийцами.