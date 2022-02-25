Президент США Джо Байден 24 февраля объявил о дополнительных санкциях в отношении России, а также об отправке еще 7 тысяч американских военнослужащих в Германию. Однако глава Белого дом подчеркнул, что американские солдаты не будут воевать на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

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Отметим, что США не стали вводить санкции против президента России Владимира Путина, а также отключать Россию от банковской системы SWIFT, заявив, что Европа не согласна с таким шагом.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«О, смотрите. Опять санкции, которые не будут соблюдаться», — отмечает wyleecoyote.

«Как скоро пройдут следующие выборы, и мы получим президента-республиканца, который исправит нашу экономику и энергетическую независимость?» — спрашивает tower_of_power.

«Только что ко мне заходила почти 30-летняя девушка. Она спрашивала меня, что всё это значит, почему это происходит и не начнется ли большая война. Ее поколение никогда не видело ничего, кроме процветания; выражение ее глаз было где-то между недоумением и страхом. Я изо всех сил старался сориентироваться, предоставляя факты, как я их понимал, но факты не приносят большого утешения. Этот опыт застал меня врасплох, но напомнил мне о необходимости быть доступным для молодых взрослых — они не знают многих фактов», — делится root.

«Ее поколение никогда не видело ничего, кроме процветания? Правда? 11 сентября, Афганистан, Ирак, 2008 год, пандемия… Может быть, невежество 30-летнего человека — это всего лишь невежество…» — спрашивает Reasonishardformany.

«Чем больше санкций применяется, тем выше цена на нефть, что только увеличивает денежный поток в Россию. Если вы действительно хотите навредить России, сделайте то, что сделал президент Трамп. Энергетическая независимость обрушила цену на нефть, что нанесло реальный финансовый ущерб Путину и России», — напоминает hlitt.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Основное средство экномического процветания

«Мы импортируем из России 535 тысяч баррелей в день. Когда у нас в США «Кейстоун» был открыт, мы получали 890 тысяч баррелей в день. Не считая 500 тысяч баррелей в день, которые мы потеряли из-за новых ограничений Байдена. Мы могли бы быть независимыми и помочь Европе. Но пришел мальчик Брэндон», — негодует bigdaddy.

«Я уверен, что падение цен на энергию задело бы и финансовые интересы Джо Байдена», — предполагает pk421.

«Честно говоря, было бы лучше, если бы Байден просто выступил с заявлением, а не произносил речь. Каждый раз, когда он говорит, вы видите, насколько он слаб и хрупок. И это образ сегодняшней Америки. Она больше не могущественна, но слаба и хрупка от внутренней борьбы. Пока люди не объединятся под одной целью, мы никогда не вернемся на прежний уровень. Сегодня, когда все это происходит, и все, вплоть до продавца в продуктовом магазине, знают, что лучший способ борьбы с этой ситуацией — это качать столько нефти, добывать столько природного газа и угля, сколько мы можем, Джон (Heinz Ketchup) Керри выходит и говорит, что его беспокоит влияние на изменение климата… Хорошие мысли от мега-миллионера. А как насчет того, чтобы побеспокоиться о людях с фиксированным доходом, которые вынуждены оплачивать гигантские счета за электроэнергию. Или не могут заправить бак, чтобы доехать до работы», — переживает timtj.

«Россия может получать все необходимые ей ресурсы от Китая. Он может продавать Китаю свою нефть. Любую технологию, которой у России еще нет или которая ей нужна, она может получить из Китая. Мир изменился. Баланс сил изменился», — предупреждает edwardlarson410.

«Очень проницательная оценка. Мир сильно отличается от времен Холодной войны между США и СССР. План воздействия только санкциями не сработает», — соглашается pddarpy.

«Германия и Италия блокируют самые жесткие санкции (SWIFT). Еще одно доказательство того, что Трамп был прав в 2018 году, когда укорял Германию за то, что она слишком зависит от России», — напоминает outerlimitsfan.

Как сообщало ИА REGNUM, очередной виток истерики вокруг «Северного потока — 2» подняла Украина. После встречи с немецким канцлером Олафом Шольцем Владимир Зеленскийназвал газопровод геополитическим оружием и попросил от Германии гарантий продолжения транзита газа по территории Украины. Посол Украины в ФРГАндрей Мельник и вовсе призвал Шольца во время его визита в Москву 15 февраля «стучать по столу в Кремле», чтобы заставить Путина отказаться от «безумных планов завоевания».