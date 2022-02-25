В районе острова Змеиный, который расположен в Черном море около границы с Румынией и относится к Одесской области, 82 военнослужащих вооруженных сил Украины добровольно сложили оружие. Об этом 25 февраля сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Также официальный представитель Минобороны РФ уточнил, что в данный момент со сдавшихся военных Украины берется подписка об их отказе от участия в боевых действиях и они вернутся к своим семьям в течение ближайшего времени.

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Новость обсудили в телеграм-канале украинского журналиста и публициста Юрия Ткачёва, а также в телеграм-канале «Запрещенная Украина».

«В Минобороны России сообщают, что в районе острова Змеиный сложили оружие и добровольно сдались подразделению ВС РФ 82 военнослужащих ВСУ. В ближайшее время они будут возвращены к своим семьям. Президент [Зеленский] ранее заявлял, что все военные, защищавшие остров, погибли и награждены званием Героя (посмертно). Как-то так», — пишет автор телеграм-канала «Запрещенная Украина».

«Что пережили бедные матери, когда из уст президента услышали о смерти своих детей??? Это даже цинизмом назвать нельзя», — возмутилась Тамара.

Василий Верещагин. Письмо на родину (Письмо к матери). 1901

«Это же не ублюдочные ВСУ», — отреагировал Evgeniy O.

«А Украина их просто похоронила», — пишет Оля.

«Дай Бог, хватит смертей», — добавил Вадим М.

«Ну хоть так, слава Богу, что живы все», — отметила RED_FOX.

«Надеюсь, это так! Очень не хотелось бы, чтобы они просто без смысла погибли», — прокомментировал новость I.

«ВСУ лучше сказать, что они пали смертью храбрых, чем сдались на милость русским», — отметил Константин К.

«Интересно, теперь они не герои?» — задался вопросом Vlad.

«Похоже на правду. Не верилось, что там люди не хотели сдаваться и просто умирали непонятно ради чего», — отреагировал Виктор.

«МО России, в отличие от наших, не врет в таких вещах», — написала Irina.

«За сутки море фейковых новостей — и все со стороны Украины. Со стороны РФ почти тишина, но редкие сообщения уже по факту», — добавила Алисса.

«А вот с отпусканием домой торопиться не надо. Их там на колени поставят вместе с семьями и начнут издеваться», — выразил свое мнение один из участников обсуждения.

«А в Горловке тем временем их коллеги двух женщин убили. Не много ли гуманизма? В плен — и на работы по восстановлению всего, что сейчас правительство, которое они защищали, взрывает…» — пишет Buka Byakina.

«Хватит смертей. Пусть ребята будут живы!!!» — отметила Ольга.

«А зачем укроновости их похоронили?» — недоумевает «А».

"Искренне молюсь, чтобы ребята остались живы. Искренне моюсь, чтобы им ничего не прилетело, за то, что остались живы…» — написала Nadin S.

«Кто мешает им снова за огнестрел взяться?» — задумался один из комментирующих.

«Пускай без почестей проживут ещё. Никому не желаю худого», — подытожил Heldger.