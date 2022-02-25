Заявление официального представителя Министерства обороны России генерал-майора Игоря Конашенкова о том, что российские войска вышли к украинскому городу Херсон и разблокировали Северо-Крымский канал, который восемь лет был перекрыт по инициативе Украины, вызвало реакцию интернет-сообщества. Граждане оставили свои комментарии об этом 25 февраля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

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"Вода — это жизнь! Очень хорошие новости. Восстановлением подачи воды российская армия доказала, что она преследует мирные цели на Украине», — считает Анастасия О.

Многие пользователи указывают на то, что украинская сторона долгие годы проводила политику геноцида в отношении жителей Крыма. Теперь же Россия попросту решила восстановить справедливость, пишут граждане.

Aleksander Kaasik — Незаполненный канал у посёлка Ленино в апреле 2014 года

«Россия принуждает Украину к миру. Нам война не нужна. Чем быстрее Украина разоружится, тем быстрее люди перестанут умирать и тем быстрее украинский народ окажется свободен от бандеровской хунты!» — написала Татьяна Ф.

«Супер! Спасибо армии России, самой гуманной в мире! Браво!» — пишет Александр Ф.

Некоторые комментаторы отмечают, что просто так пустить воду по Северо-Крымскому каналу не удастся, потому что данный источник питьевой воды для Крыма был значительно повреждён за время водной блокады.

«Воду в Крым по каналу не дали и пока не дадут. Сам канал находится в печальном разрушенном состоянии, т. к. не использовался много лет, и никто даже не думал, что в момент появится возможность дать в него воду. Там разрушены укрепления грунта и отводы воды, виадуки рассыпались от пересыхания. Весь канал пока что непригоден. Это не один месяц работ. В лучшем случае к лету пустят воду», — поделился своим мнением Александр М.

Часть людей полагает, что Запад осудит даже разблокирование Россией Северо-Крымского канала, ведь всё это время никого в Европе и США не волновало положение дел с водой в Крыму.

«Столько лет Крым пытался добиться от мирового сообщества, чтобы Киев пустил на полуостров воду. Всем было наплевать. Ну и как теперь? Всё ещё наплевать? Всё равно уже поздно. Россия взяла своё силой», — указывает Сергей М.

Водник Участок Северо-Крымского канала

Ряд пользователей указывает на то, что российская армия в первую очередь решает гуманитарные проблемы, которые устроила Украина.

«Стоило оно того? Блокировать воду в Крым, чтобы через человеческие жертвы всё потерять? Я могу понять продажную украинскую элиту, которая находится на службе у Запада. Но я не могу понять украинских граждан, которые аплодировали политике геноцида своего государства», — написал Александр Ф.

«У России, конечно, железное терпение, но оно не бесконечное. Украина сама напросилась. Столько лет украинские власти издевались над крымчанами! Мстили за то, что полуостров ушёл к России», — отмечает Геннадий Р.

Нашлись и те, кто призывает наказать всех, кто приложил руку к водной блокаде Крыма.

«Предлагаю привлечь к ответственности всех тех, кто был ответственным за водную блокаду Крыма. На инициаторов и организаторов водной блокады необходимо завести уголовные дела по статьям геноцид и нанесение вреда экологии», — предлагает Денис Р.

«При этом российская интеллигенция очень переживает за Украину. А певцы ртом не видели все эти годы, какие издевательства на себе терпел Крым? Не видели, сколько людей умирает из-за агрессии Украины?» — интересуется Дмитрий Н.

Напомним, 24 февраля официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил о том, что российские войска разблокировали Северо-Крымский канал. Вооружённые силы Российской Федерации вышли к украинскому городу Херсон и разблокировали канал, который восемь лет был перекрыт по инициативе Украины.