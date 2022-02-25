Проходит тридцать-какой-то час с начала специальной акции России в Донбассе и на Украине. По доступным данным, российская армия беспрерывно наступает, успешно уничтожая военные цели по всей стране. За это время Зеленский уже заявил о том, что Запад предал Украину, что он сам готов сесть за стол переговоров, но, кажется, уже поздно — ему придется столкнуться с последствиями восьмилетней агрессии против мирных жителей Донецка и Луганска. Ведь несмотря на то, что говорят и в западных, и в сербских СМИ, война в Донбассе всё это время не прекращалась ни на день.

Алексндр Горбаруков ИА REGNUM Александр Вучич

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по защите Донбасса — трансляция»

О войне многие мировые лидеры уже высказались. В основном очевидно, что антирусская истерика продолжается, но всему миру в то же время стало понятно, что России, ее армии и силы боятся. Против России никто не готов воевать, понимая, что поражение неизбежно. И в этом заслуга руководства страны, которое в сложнейших условиях санкций, давления и претензий смогло создать мощнейшую армию, оснастить ее самой современной военной техникой и обучить лучшие военные кадры. А что касается истерики, то, как говорил римский император Калигула, «пусть ненавидят, лишь бы боялись».

США, Великобритания, Европейский союз — все поспешили ввести очередные санкции против России, ее компаний и видных деятелей, бизнесменов, политиков. Всего этого можно было ожидать, и к этому все были готовы. Зато вызывает удивление поведение «большого друга России» президента Сербии Александра Вучича, которому год назад был присужден орден Александра Невского «за большой личный вклад в развитие многостороннего сотрудничества с Российской Федерацией».

С момента признания независимости ДНР и ЛНР президентом России Вучич сделал одно лишь заявление (и то лучше промолчал бы). Говоря о «сложной ситуации, в которой из-за давления стран ЕС находится Сербия», Вучич заявил о том, что «80% сербских СМИ необъективны, и они на стороне России, а остальные 20% априори против». С момента начала акции на Донбассе Вучич встретился с послами стран «квинты» (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия), главой делегации ЕС в Сербии, провел заседание Совета национальной безопасности Сербии, участвовал в заседании правительства Сербии, разговаривал с главой Промышленной палаты Сербии… но ни слова не сказал о поддержке России, защите прав русского народа на Украине или хотя бы о том, как Сербия себя будет вести по отношению к очередным санкциям против России.

А что, разве есть какие-то сомнения, «друг России»? Разве ты не уверен в том, чего ждет народ Сербии и каково его мнение по данному вопросу? Или же все-таки пришло время определиться между западными спонсорами и Россией, а как-то не хочется? Ведь Запад же привел тебя к власти, поддерживает тебя уже десять лет, надеясь на то, что сдержишь обещание сдать святое сербское Косово и Метохию (а ты многое уже сдал) и упразднить Республику Сербскую. А те, кто привели к власти, могут тебя из неё легко и убрать, разве нет? Но, с другой стороны, Россия же нужна тебе для избирателей, перед каждыми выборами нужно заручиться поддержкой Путина, сфотографироваться с ним или хотя бы позвонить ему по телефону. Но ты же боишься, «друг России», что будет, если однажды, как в случае с Зеленским, Путин не возьмет трубку, увидев, кто ему звонит, да? В этом и проблема. Пришло время определиться.

Predsednik.rs Александр Вучич во время посещения Косово

Я давно пишу на ИА REGNUM о том, что Вучич готовит «Джукановичевский поворот» прочь от России, что делает все то же самое, что когда-то делал президент Черногории Мило Джуканович. Притворяясь другом России долгие годы, воспользовавшись её поддержкой для своих внутренних целей, он резко повернул к Западу, ввел санкции против России, признал «независимость Косово» и ввел Черногорию в НАТО. Молчание Вучича говорит лишь о том, что ему нужно время, чтобы оценить, можно ли дальше играть в свою двойную лицемерную игру или пора отворачиваться. Необходимо провести опросы населения, чтобы понять, во сколько процентов на апрельских выборах обойдется такое решение.

Несомненно, он в конце концов (скорее всего, сегодня вечером) скажет о том, что якобы Сербия способна сама принимать решения, что она «при всем давлении» не введет санкции против России, но поддержит Украину и ее территориальную целостность. И так точно будет до выборов 3 апреля.

Однако проблема в том, что порой молчание звучит громче, чем любое слово, заверения в любви и верности или громкие заявления о «борьбе за сербские интересы». Молчание Вучича в данном случае говорит о том, что его сидение на двух стульях заканчивается и это его пугает. Как и все трусы, Вучич считает лучшим вариантом спрятаться, молчать и ждать, пока все пройдет. А не пройдет. И никто это молчание не забудет. Приходит время расплатиться всем и за все.