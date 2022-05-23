В заявлениях сторонников либерал-фашистского режима Украины вчера обратило на себя особое внимание обращение митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. В нём предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата провозгласил свою поддержку «украинским воинам», которые, по его мнению, «оберегают и защищают украинскую землю и наш народ» от «развязавшего братоубийственную войну» Владимира Путина.

Фридрих Каспар. Монастырское кладбище в снегу

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Читаешь эти слова и не веришь своим глазам. Получается, что жители свободного Донбасса — это не народ митрополита Онуфрия. Русские на Украине, которых лишают прав, подвергают репрессиям и ассимиляции, — это не его народ. Получается, что он забыл о поддержанных правящим режимом на Украине захватах православных храмов и убийствах православных священников.

Не делая различия между теми, кто защищает фашистский режим современной Украины подневольно в силу присяги, с одной стороны, и теми, кто, служа в «нацбатах» или в тех же ВСУ, делает это, руководствуясь шовинизмом и ненавистью к русским и России, предстоятель Украинской православной церкви призывает на всех них «Божие благословение».

Известно, что митрополит Онуфрий изначально был противником братоубийственной войны, которую развязала в Донбассе незаконная украинская власть во главе с Турчиновым и Порошенко и которую продолжил Зеленский. Но теперь почему-то он просит её прекращения у президента России. Да ещё и делает намёк на то, что причина этой войны — некая зависть, «повторение греха Каина».

Gov.ua Петр Порошенко в Донбассе

Если говорить языком Библии, то тут точно напрашивается другое сравнение: сравнение с походом, который для освобождения своих захваченных родственников предпринял первопатриарх Авраам. Понял, что уговорами делу не поможешь, взялся за оружие и победил!

Если же говорить о сегодняшних политических обстоятельствах, то и русские, и многие украинцы воюют сегодня на Украине не против украинского народа, а против либерал-фашистских ставленников ненавистного православию и обоим нашим народам Запада. Именно он переформатировал братскую России Украину в Украину враждебную, в Украину, наполненную, если вернуться к словарю митрополита Онуфрия, каинским духом.

Обращение митрополита Онуфрия лишь протянет смертоносные заблуждения тех на Украине, кто к нему прислушается. По большому счёту, оно направлено на спасение военных преступников во главе с Владимиром Зеленским. Или, может быть, предстоятель Украинской православной церкви считает, что бандеровский режим Турчинова — Порошенко — Зеленского, идущий по стопам приспешников немецких нацистов, органичен Украине и украинцам?

Содержащиеся в обращении призывы к «здравому смыслу» и решению «проблемы во взаимном диалоге и взаимном понимании» опоздали на семь лет — это скажут предстоятелю УПЦ МП все православные верующие Донецкой и Луганской Народных Республик, и не только они. Их свободную волю к самоопределению, однако, митрополит Онуфрий не признаёт, призывая всех украинцев «отстаивать суверенитет и целостность Украины», то есть воевать за Донбасс и Крым.

Vadim Chuprina Митрополит Онуфрий

Кстати говоря, речь идёт не только о «земных», как говорит предстоятель Украинской православной церкви, проблемах. Речь в данном случае идёт о противостоянии добра со злом. Добро — это свободный Донбасс, это освободившийся Крым, это украинские политические силы, находящиеся в оппозиции укро-нацистам, это поддержавшая их Россия. Зло — это мировой глобализм, это Вашингтон с его стремлением сохранить мировую гегемонию, это европейский проамериканский и проглобалистский сервилизм. И это — их ставленники на Украине, которых взял под свою защиту митрополит Онуфрий.

В обращении предстоятеля Украинской православной церкви Московского патриархата против России и русских мы имеем дело с нередким сейчас случаем, когда политические, общественные или религиозные лидеры, теряя связь с реальностью или в порыве угодить власти, делают заявления, дискредитирующие в первую очередь их самих и возглавляемые ими институты.

Надеюсь, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл, а лучше — весь Священный синод Русской православной церкви, скажут по поводу этого обращения своё веское слово.

Patriarchia.ru Заседание Священного Синода РПЦ

Возникает логичный вопрос: знали ли в Отделе внешних церковных связей Московского патриархата о планах митрополита Онуфрия обратиться с таким нацеленным на продолжение и ожесточение военных действий обращением? Или, может быть, тоже считали, что это — «призыв к миру»?

А за мир на Украине и во всем мире православные точно помолятся. Но и одной молитвой не ограничатся. В сегодняшнем мире, который всё ещё крепко держат в своих объятиях силы зла, те, кто сумел хотя бы отчасти сбросить их путы, должны бороться, должны вступать в открытую брань — против зла и за победу добра и правды.